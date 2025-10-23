Рус
У Копейську пролунали вибухи: горить завод, що забезпечує війну РФ проти України

Анна Ярославська
23 жовтня 2025, 07:57
538
Завод "Пластмас" у Челябінській області є частиною російського військово-промислового комплексу.
Завод
Завод "Пластмас" у Копейську охоплений вогнем / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • На оборонному заводі "Пластмас" у Копейську сталася серія потужних вибухів
  • Підприємство виробляє боєприпаси та вибухівку
  • Підтверджено щонайменше 9 загиблих, є зниклі безвісти та постраждалі

Увечері 22 жовтня в місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи. На заводі "Пластмас", який виробляє боєприпаси та вибухові речовини, почалася сильна пожежа.

Як пише російське видання Известия з посиланням на заяву місцевого губернатора Олексія Текслера, внаслідок вибухів на заводі в Копейську загинуло щонайменше 9 осіб.

Також унаслідок інциденту є зниклі безвісти.

Перші вибухи на заводі в Копейську прогриміли ще близько 22:30 години. Згодом стало відомо про чотирьох загиблих і щонайменше п'ятьох постраждалих через вибухи.

За даними росЗМІ, інформація про атаку безпілотників на завод, попередньо, не підтверджується.

Над заводом видно дим
Над заводом видно дим / Фото: t.me/astrapress

Своєю чергою, моніторингові канали стверджують про те, що причиною вибухів у Копейську є атака безпілотників. За свідченнями місцевих жителів, завод атакували щонайменше три дрони.

Близько опівночі Telegram-канал Astra повідомив, що на заводі "Пластмас" прогримів повторний вибух. Губернатор Челябінської області уточнив, що вибух стався на місці загоряння.

Станом на 02:30 годину кількість загиблих зросла до 9.

На місці інциденту працюють російські оперативні служби. Наслідки уточнюються.

Місто Копейськ розташоване неподалік від Челябінська. Відстань від нього до українського кордону сягає 1700 кілометрів.

Завод "Пластмас" належить холдингу АТ "Технодинаміка" держкорпорації "Ростех". Підприємство є частиною російського військово-промислового комплексу і займається постачанням необхідних компонентів для російсько-української війни.

Завод виробляє боєприпаси та вибухові речовини, а також працює з технологіями, які прямо підтримують операції ЗС РФ проти України.

Удари ЗСУ вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, 11 жовтня Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 6 жовтня на території країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Туапсе Краснодарського краю та Дзержинську Нижегородської області, а також у Бєлгородській та Брянській областях. Під удар потрапив стратегічний об'єкт - завод ім. Свердлова, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин.

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали ударів по кількох ключових нафтопереробних об'єктах Росії. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, цілями стали Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, а також лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара".

Куди потрібно бити ЗСУ, щоб похитнути владу в РФ: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ мають завдавати ударів по центрах ухвалення рішень у РФ - таких як Кремль і телецентр Останкіно. Такі атаки можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство. Однак реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.

"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Завдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство", - сказав Гетьман під час чату на Главреді.

На його думку, демонстрація вразливості символічних або центрових об'єктів могла б підірвати образ влади.

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Челябінськ війна Росії та України атака дронів
