РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

Внаслідок удару загинув головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков.

Основні факти:

На Харківщині загинув рятувальник під час повторного обстрілу

Юрій Чистіков загинув, виконуючи службовий обов’язок - йому було 50 років

У ніч на 23 жовтня російські війська здійснили повторний удар по селу Зелений Гай Куп’янського району Харківської області, коли українські рятувальники гасили пожежу після атаки дрону.

Внаслідок обстрілу загинув командир відділення 43-ї пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков, ще п’ятеро його колег отримали поранення, повідомляє ДСНС України у Telegram.

Загиблий рятувальник / ДСНС

Юрій Чистіков, головний майстер-сержант служби цивільного захисту, йому було 50 років. Він загинув під час виконання службового обов’язку, рятуючи життя та майно цивільних.

За даними ДСНС, російські терористи навмисно повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Така тактика - цинічна і небезпечна, адже спрямована на максимальне ураження тих, хто прибуває на місце трагедії для допомоги.

П’ятеро рятувальників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога, деталі про стан - уточнюються.

Обстріли Харківщини - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько 10:52 22 жовтня у Харкові прогримів вибух. Міський голова Ігор Терехов підтвердив написав, що сталось влучання у Холодногірському районі.

Пізніше стало відомо, що ворог влучив у дитячий садочок. Одна людина загинула внаслідок удару, а ще п'ять отримали поранення. Зараз кількість постраждалих зросла.

Згодом атаку РФ на Харків прокоментував президент Володимир Зеленський. він зазначив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє.

