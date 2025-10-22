Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям

Про що сказав Корольчук:
- Росіяни можуть завдавати ударів по об'єктах, пов'язаних з АЕС
- Ворог намагається виснажити енергосистему України
- Це значно впливатиме на економіку та життя громадян
Росіяни намагаються поступово виснажити енергосистему України. Не виключаються удари по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою АЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук
За словами експерта, Росія може завдати ударів по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою атомних електростанцій, що становить серйозну небезпеку і не виключає ризику масштабних наслідків.
"Якщо вже ми часто згадуємо Путіна, то пам'ятайте, коли йшлося про Запорізьку АЕС, він фактично говорив про неї як про "свій" об'єкт - вони створили там господарський суб'єкт, приїхали люди з Росії, ті, хто залишився в окупованому Енергодарі, теж продовжують працювати на станції. При цьому Путін підкреслював: "В Україні ж теж є атомні електростанції". І ця гра слів теж непроста", - вказує він.
Дивіться відео інтервʼю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:
Корольчук зазначає, що стратегія Росії спрямована на поступове виснаження України, зокрема її енергетичної системи. Такі дії впливають на економіку, виробництво та соціальне життя населення.
Мета Кремля — не миттєве знищення системи, а її повільне руйнування через удари по великих електростанціях, газосховищах, родовищах та об’єктах, що забезпечують очищення і подачу газу в мережу.
"Це має бути для нас сигналом: думаю, що відповідні служби та оборонні структури теж це бачать і напевно роблять висновки, тому що це помітно", - резюмує він.
Які міста стануть ціллю атак РФ - думка експерта
Як повідомляв Главред, після перших морозів Росія, ймовірно, знову розпочне масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста перебувають у найбільшій небезпеці розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.
За його словами, головними цілями ворога стануть великі міста — насамперед Київ, Львів, Дніпро та інші обласні центри.
Експерт зазначив, що зміни у тактиці противника очікувати не варто. Росія, як і раніше, застосовуватиме комбіновані удари ракетами та дронами-"шахедами" по об’єктах енергосистеми. Саме така тактика, за словами Гетьмана, повториться і цієї зими.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні в багатьох регіонах запроваджено відключення електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", складна ситуація в енергосистемі збережеться і 23 жовтня.
У низці областей уже почали діяти графіки погодинних відключень після нічних ударів РФ 22 жовтня, інформує "Укренерго".
Україна змушена знову перейти до аварійних відключень і введення графіків, однак у деяких містах ситуація може погіршитися. За словами експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, мешканці Києва можуть залишатися без світла кілька днів.
Про персону: Юрій Корольчук
Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.
Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".
У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".
У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.
З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".
З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.
