Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям

Юрій Берендій
22 жовтня 2025, 21:52
157
Мета Кремля полягає у виснаженні України через цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, що призведе до важких наслідків, вказав експерт.
Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям
Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Чернігівської області

Про що сказав Корольчук:

  • Росіяни можуть завдавати ударів по об'єктах, пов'язаних з АЕС
  • Ворог намагається виснажити енергосистему України
  • Це значно впливатиме на економіку та життя громадян

Росіяни намагаються поступово виснажити енергосистему України. Не виключаються удари по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою АЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

За словами експерта, Росія може завдати ударів по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою атомних електростанцій, що становить серйозну небезпеку і не виключає ризику масштабних наслідків.

"Якщо вже ми часто згадуємо Путіна, то пам'ятайте, коли йшлося про Запорізьку АЕС, він фактично говорив про неї як про "свій" об'єкт - вони створили там господарський суб'єкт, приїхали люди з Росії, ті, хто залишився в окупованому Енергодарі, теж продовжують працювати на станції. При цьому Путін підкреслював: "В Україні ж теж є атомні електростанції". І ця гра слів теж непроста", - вказує він.

Дивіться відео інтервʼю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Корольчук зазначає, що стратегія Росії спрямована на поступове виснаження України, зокрема її енергетичної системи. Такі дії впливають на економіку, виробництво та соціальне життя населення.

Мета Кремля — не миттєве знищення системи, а її повільне руйнування через удари по великих електростанціях, газосховищах, родовищах та об’єктах, що забезпечують очищення і подачу газу в мережу.

"Це має бути для нас сигналом: думаю, що відповідні служби та оборонні структури теж це бачать і напевно роблять висновки, тому що це помітно", - резюмує він.

Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які міста стануть ціллю атак РФ - думка експерта

Як повідомляв Главред, після перших морозів Росія, ймовірно, знову розпочне масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста перебувають у найбільшій небезпеці розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, головними цілями ворога стануть великі міста — насамперед Київ, Львів, Дніпро та інші обласні центри.

Експерт зазначив, що зміни у тактиці противника очікувати не варто. Росія, як і раніше, застосовуватиме комбіновані удари ракетами та дронами-"шахедами" по об’єктах енергосистеми. Саме така тактика, за словами Гетьмана, повториться і цієї зими.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні в багатьох регіонах запроваджено відключення електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", складна ситуація в енергосистемі збережеться і 23 жовтня.

У низці областей уже почали діяти графіки погодинних відключень після нічних ударів РФ 22 жовтня, інформує "Укренерго".

Україна змушена знову перейти до аварійних відключень і введення графіків, однак у деяких містах ситуація може погіршитися. За словами експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, мешканці Києва можуть залишатися без світла кілька днів.

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

відключення новини України відключення світла
В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

23:08Війна
США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

22:58Світ
США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

22:21Світ
Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

23:27

Як отримати світло без генератора: простий спосіб із автомобільним акумулятором

23:08

В Києві лунають масштабні вибухи - столиця Україні під атакою "Шахедів"

22:58

США готують "суттєвий" удар по РФ: Бессент заінтригував заявою

22:52

У 16 живе сам: Дімопулос визвірилася на підписницю за запитання про сина

22:41

"Раніше з жінкою кайфували": наречений Лесі Нікітюк розповів про життя з ведучою

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
22:34

Через скільки годин після вживання алкоголю можна сідати за кермо - важливі правила

22:28

Полісся націлилось на талант Динамо – чи зможе клуб підписати гравця

22:21

США зняли ключове обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю - деталі від WSJ

21:52

Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцямВідео

21:43

"У бік залежностей": Андрій Федінчик зробив першу заяву після розлучення

21:30

Чому Україна обирає Gripen замість F-35: Ігнат розкрив неочевидну перевагу

21:07

"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зимиВідео

21:05

Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ

21:01

Як заснути за 2 хвилини - вчені проаналізували популярний військовий методВідео

20:53

Коли допомога Україні перетворюється на системну місію: Взаємодія Андрія Матюхи з благодійниками у Хорватії актуально

20:50

Український актор знявся разом із Річардом Гіром - що він про нього розповів

20:44

Блондинка, не схожа на маму: молодша дочка Заворотнюк відзначила день народження

20:34

Чим можна зарядити телефон, якщо немає світла: дуже хороші та корисні порадиВідео

20:25

Як відновити родючість ґрунту в теплиці: простий інгредієнт, який дає результатВідео

19:43

Козаки боялися цього більше, ніж смерті: яким було найганебніше покарання на СічіВідео

19:21

Оголошено план закінчення війни - на які поступки готова Україна та чого боїться Росія

19:00

Увірвуться потужні зливи та мороз: синоптики назвали дату погіршення погоди

18:53

Де та наскільки завтра вимикатимуть світло: подробиці від "Укренерго"

18:39

Макарони по-королівськи: зайняті господині оцінять рецептВідео

18:04

ЗСУ звільнили Кучерів Яр та взяли в полон понад 50 окупантів - подробиціВідео

18:00

Як можна зігрітися без опалення: простий спосіб, про який багато хто не знаєВідео

17:32

Ціни різко рвонули вгору: в Україні популярний овоч за тиждень подорожчав на 12%

17:19

Олена Мозгова звернулася до Земфіри після масованої атаки РФ по Україні

17:17

Стартували зйомки сиквелу найкасовішого українського ігрового фільму року "Коли ти вийдеш заміж?"

17:15

У Франції після пограбування Лувру стався новий інцидент: який скарб зник із музею

17:12

Зеленський назвав умови України для закінчення війни - про що йдеться

16:52

Останній поцілунок: Карла Бруні зворушливо проводила Саркозі сидіти у в'язниці

16:42

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

16:39

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

16:37

Зникає з тарілки миттєво: гора смачного печива з яблук

16:36

Україна закупить цілу армаду новітніх винищувачів Gripen: подробиці великої угоди

16:26

Як сказати "достаток" українською": правильну відповідь мало хто знаєВідео

16:19

Путін запустив міжконтинентальну балістичну ракету в сторону СШАВідео

16:16

150 тонн картоплі зникли: дивний пост у Мережі позбавив фермера врожаю

16:09

Ураганний перебіг онкології: Симоньян зібралася помирати

15:41

Забудьте про "пока": гарні українські варіанти для прощання

15:37

Трамп запропонував хороший компроміс щодо війни, але Путін його не прийме - Зеленський

15:32

Подорожчав на рівному місці: в Україні різко підняли ціни на базовий продукт

15:12

В будинки українців залітають небезпечні комахи: зʼявилися фото цих "гігантів"

15:08

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

14:57

На ослах не вивезеш: Плетенчук розповів про удари по нафтобазах у Криму

14:44

"Пекло якесь": як українські знаменитості пережили атаку на Україну

14:44

Здатні долати понад 1500 км: СБУ показала модернізовані дрони Sea Baby (відео)

14:39

Місто-мільйонник може залишитися без світла на кілька днів: невтішний прогноз

14:31

Свічки та ліхтарики не знадобляться: як можна зробити світло без електрикиВідео

