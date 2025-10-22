Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці - до чого готуватись українцям

Мета Кремля полягає у виснаженні України через цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, що призведе до важких наслідків, вказав експерт.

Кремль змінив стратегію ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Чернігівської області

Про що сказав Корольчук:

Росіяни можуть завдавати ударів по об'єктах, пов'язаних з АЕС

Ворог намагається виснажити енергосистему України

Це значно впливатиме на економіку та життя громадян

Росіяни намагаються поступово виснажити енергосистему України. Не виключаються удари по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою АЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

За словами експерта, Росія може завдати ударів по об’єктах, пов’язаних з інфраструктурою атомних електростанцій, що становить серйозну небезпеку і не виключає ризику масштабних наслідків.

"Якщо вже ми часто згадуємо Путіна, то пам'ятайте, коли йшлося про Запорізьку АЕС, він фактично говорив про неї як про "свій" об'єкт - вони створили там господарський суб'єкт, приїхали люди з Росії, ті, хто залишився в окупованому Енергодарі, теж продовжують працювати на станції. При цьому Путін підкреслював: "В Україні ж теж є атомні електростанції". І ця гра слів теж непроста", - вказує він.

Дивіться відео інтервʼю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Корольчук зазначає, що стратегія Росії спрямована на поступове виснаження України, зокрема її енергетичної системи. Такі дії впливають на економіку, виробництво та соціальне життя населення.

Мета Кремля — не миттєве знищення системи, а її повільне руйнування через удари по великих електростанціях, газосховищах, родовищах та об’єктах, що забезпечують очищення і подачу газу в мережу.

"Це має бути для нас сигналом: думаю, що відповідні служби та оборонні структури теж це бачать і напевно роблять висновки, тому що це помітно", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які міста стануть ціллю атак РФ - думка експерта

Як повідомляв Главред, після перших морозів Росія, ймовірно, знову розпочне масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України. Про те, які міста перебувають у найбільшій небезпеці розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, головними цілями ворога стануть великі міста — насамперед Київ, Львів, Дніпро та інші обласні центри.

Експерт зазначив, що зміни у тактиці противника очікувати не варто. Росія, як і раніше, застосовуватиме комбіновані удари ракетами та дронами-"шахедами" по об’єктах енергосистеми. Саме така тактика, за словами Гетьмана, повториться і цієї зими.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні в багатьох регіонах запроваджено відключення електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", складна ситуація в енергосистемі збережеться і 23 жовтня.

У низці областей уже почали діяти графіки погодинних відключень після нічних ударів РФ 22 жовтня, інформує "Укренерго".

Україна змушена знову перейти до аварійних відключень і введення графіків, однак у деяких містах ситуація може погіршитися. За словами експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, мешканці Києва можуть залишатися без світла кілька днів.

