'Він міг би сидіти вдома': 67-річний генерал-майор рятував дітей з палаючого садочка

- Росіяни атакували дитсадок, у якому перебуло 48 дітей
- Серед рятувальників був 67-річний колишній начальник ДСНС Харківської області Олександр Волобуєв
- Чоловік продовжує рятувати людей навіть на пенсії
Вранці 22 жовтня росіяни безпілотниками вдарили по дитячому садку в Харкові, де перебували 48 дітей. На відео з місця подій видно, як рятувальники ДСНС героїчно виносять малюків із палаючої будівлі, ризикуючи власним життям через можливість повторного удару.
Серед тих, хто допомагав рятувати дітей, був 67 річний генерал-майор цивільного захисту, колишній начальник ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв.
"Я впізнала чоловіка - це Олександр Волобуєв... Генерал-майор, начальник ДСНС Харківської області. Якби мене попросили охарактеризувати його одним словом, це було б слово - людяність. Поряд з ним завжди було якось спокійно, навіть якщо навколо був дурдом. Він реагував на будь-який запит і жодного разу не відмовив" - розповіла директорка БФ "Глобаль2000 дітям України" Юлія Конотопцева.
На опублікованому фото пресслужби ДСНС Харківщини видно, як генерал-майор несе на руках маленьку дівчинку. Волобуєв дбайливо прикриває їй голову, щоб дитина не надихалася димом.
"Екіпіровані рятувальники біжать у будівлю, виносять дітей на руках - знаючи, що Росія робить подвійний удар: свідомо завдає другого удару по тому ж місцю, коли рятувальники допомагають людям вибратися з-під завалів. І тоді ви бачите його - сивого чоловіка в пальті, який раз за разом біжить з рятувальниками у зруйновану будівлю, бере дітей на руки, загортає їх, прикриваючи своїм тілом... Він не шукав ані вдячності, ані визнання", - додала радниця віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Яніка Меріло.
Український підприємець та волонтер Юрій Сапронов розповів, що служба Волобуєва у системі ліквідації надзвичайних ситуацій тривала понад 50 років. Незважаючи на пенсійний вік, він продовжує рятувати людей, адже це - сенс його життя.
"Він міг би сидіти вдома... Але рятувати людей - його сенс життя. Пишаюся, що знайомий з ним з 2005 року, він був тоді заступник начальника Головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил (МНС України в Харківській області). Честь і повага, Олександре Васильовичу. Справжній Харків’янин", - написав Сапронов.
Волобуєв поділився у коментарі Суспільному, що отримав численні повідомлення з подяками - як від знайомих, так і від зовсім незнайомих людей. Проте він наголосив, що подяки заслуговують усі, хто брав участь у порятунку.
"Дівчинка. Плаче. Питаю: "Як тебе звуть?" Каже: "Саша". Кажу: "І мене Саша". Вона заспокоїлась. Там збірний пункт був, навпроти собору. Медики оглянули, й одразу відніс туди. У неї все нормально було", - розповів генерал-майор.
Дивіться відео порятунку дітей після атаки РФ у Харкові:
Атака дронів по Харкову 22 жовтня - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили масштабні удари по Україні. Ударними дронами атаковано Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчук, Конотоп, Ізмаїл та Чернігів. Є руйнування, жертви та постраждалі.
Також вранці 22 жовтня у Харкові пролунали потужні вибухи, повідомив мер міста Ігор Терехов. Влучання зафіксовані у Холодногірському районі. Внаслідок ударів постраждали діти та дорослі.
Як повідомляв Главред, російський дрон влучив у дитячий садок у Харкові. Загинув один чоловік, семеро людей постраждали. Всі діти евакуйовані та перебувають в укриттях.
Президент Зеленський назвав атаку "плювком Росії в обличчя всім, хто наполягає на мирі" та підкреслив, що бандитів і терористів можна зупинити лише силою.
