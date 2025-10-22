Рус
"Мінус 20 годин без світла": експерт попередив про жорстку реальність цієї зими

Руслана Заклінська
22 жовтня 2025, 21:07
Корольчук стверджує, що системні відключення протягом тижнів можуть паралізувати життя навіть за наявності генераторів.
Тривалі відключення світла взимку можуть стати реальністю / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ДСНС України

Ключові тези Корольчука:

  • Взимку можливі тривалі відключення світла до 20 годин
  • Минулоріч через теплу зиму цього не відчули
  • Системні відключення можуть паралізувати навчання, роботу і життя

Тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Як це було минулого року: дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - вважає експерт.

За його словами, це не буде щоденним явищем, але в пікові періоди під час холодів та при високому навантаженні на енергосистему або її розбалансуванні тривалість відключень може значно зрости.

"Мені важко сказати, скільки таких днів буде з 90 днів зими, але пару таких тижнів цілком можливо, і це вже багато. Бо за такої ситуації життя фактично завмирає - ніхто не буде вчитися, працювати навіть враховуючи наявність генераторів", - зазначив Корольчук.

Промисловість, як зазначив експерт, намагатиметься забезпечити свої потреби, проте це обмежуватиметься доступністю палива, логістикою та іншими факторами.

"Одна справа, коли відключили світло один раз - на два, три дні чи навіть на тиждень: усі помучилися, пережили, видихнули - і все. А зовсім інша - коли це відбувається системно: тиждень, другий, третій, четвертий… Тому, наприклад, я навіть не сумніваюся, що якщо ситуація з газом буде складною, то можуть оголосити довготривалі канікули - і для студентів, і для школярів, і навіть дитячі садочки можуть тимчасово закрити, фактично зупинивши роботу. Бо просто може бути холодно", - додав Корольчук.

Дивіться відео інтервʼю Юрія Корольчука Главреду про наслідки атак РФ для енергетики:

Яка тактика ударів РФ - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. За його словами, Росія змінила підхід до ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі України.

Як пояснив експерт, якщо раніше ворог зосереджувався переважно на ударах по великих електростанціях і ключових магістральних підстанціях, то тепер росіяни б’ють й по локальних мережах, трансформаторних підстанціях і розподільчих вузлах.

Під найбільшим ризиком, за словами Гончара, опинилися прикордонні та прифронтові регіони, зокрема: Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область та Запорізька область.

Які прилади сподивають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні через масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру з 22 жовтня запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії у багатьох областях. Графіки діють у Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Київській областях.

Також через нові масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні 23 жовтня у багатьох областях запроваджують відключення електроенергії. Одночасно можуть знеструмлювати до трьох черг споживачів.

Як повідомляв Главред, деякі міста, зокрема Київ, можуть залишатися без електропостачання днями. Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначив, що повний блекаут на місяці малоймовірний, але локальні перебої тривалістю кілька днів можливі.

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

свет Юрій Корольчук новини України відключення світла електроенергія
