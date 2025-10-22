Український актор знявся разом із Річардом Гіром - що він про нього розповів

Олександр Рудинський вражає розвитком своєї кар'єри.

https://glavred.net/movies/ukrainskiy-akter-snyalsya-vmeste-s-richardom-girom-chto-on-o-nem-rasskazal-10708688.html Посилання скопійоване

Олександр Рудинський вразив своїм досвідом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Рудинський, depositphotos.com/

Коротко:

Олександр Рудинський знявся в серіалі "Агентство"

З ким він був на одному знімальному майданчику

Український відомий актор Олександр Рудинський уже неодноразово знімався в іноземних фільмах і отримав премію BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір".

відео дня

Як стало відомо з інтерв'ю актора, він мав досвід зйомок з актором Річардом Гіром. Олександр знявся в серіалі "Агентство", продюсером якого став Джордж Клуні.

Олександр Рудинський / фото: instagram.com, Олександр Рудинський

"За сюжетом моя лінія розгортається в Україні, а герої Річарда Гіра і Майкла Фассбендера дають нам завдання з Лондона. Тож у кадрі ми не перетиналися - тільки на майданчику або поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон - це важливий момент і для мене, і для всієї команди", - сказав Рудинський.

Олександр Рудинський / фото: instagram.com, Олександр Рудинський

Також він наголосив, що це був незабутній досвід і вважає його одним із найкращих у своєму житті та почувається справжнім щасливчиком.

Останні новини кіно і ТБ

Зазначимо, як повідомляв Главред, актор Метт Леблан був сфотографований у компанії своєї дочки Марини. Шанувальники знаменитості активно обговорюють знімки, адже зовнішній вигляд зірки істотно змінився.

А також одна з учасниць нового сезону шоу "Холостяк" Софія Шамія, яка є "Міс Україна-2023", уперше висловилася про свою участь у реаліті. До речі, дівчина подала заявку після того, як дізналася, що головним героєм стане Тарас Цимбалюк.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олександр Рудинський Рудинський - актор театру і кіно. Народився в Миколаєві 1996 року. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став упізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", у якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джоржа Клуні "Агентство" і серіалі від Netflix "Декамерон".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред