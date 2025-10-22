Український актор знявся разом із Річардом Гіром - що він про нього розповів

Коротко:
Український відомий актор Олександр Рудинський уже неодноразово знімався в іноземних фільмах і отримав премію BAFTA за роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір".
Як стало відомо з інтерв'ю актора, він мав досвід зйомок з актором Річардом Гіром. Олександр знявся в серіалі "Агентство", продюсером якого став Джордж Клуні.
"За сюжетом моя лінія розгортається в Україні, а герої Річарда Гіра і Майкла Фассбендера дають нам завдання з Лондона. Тож у кадрі ми не перетиналися - тільки на майданчику або поза ним. Але було приємно, що саме українська лінія завершує перший сезон - це важливий момент і для мене, і для всієї команди", - сказав Рудинський.
Також він наголосив, що це був незабутній досвід і вважає його одним із найкращих у своєму житті та почувається справжнім щасливчиком.
Про персону: Олександр Рудинський
Рудинський - актор театру і кіно. Народився в Миколаєві 1996 року. З 2018 року працює в київському Національному драматичному театрі імені Івана Франка. За роль Калігули в однойменній виставі українського режисера Івана Уривського отримав премію як найкращий молодий актор на Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєво. Рудинський став упізнаваним після виходу телесеріалу "Перші ластівки", у якому зіграв одну з головних ролей. У 2024 році зіграв у серіалі Джоржа Клуні "Агентство" і серіалі від Netflix "Декамерон".
