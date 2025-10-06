У Криму - потужні вибухи: горить нафтобаза, атаковано військову частину

Заграву від пожежі на нафтобазі у Феодосії видно з відстані понад 30 кілометрів.

Вибухи в Криму прогриміли в ніч на 6 жовтня / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Крим атакували дрони

На нафтобазі у Феодосії спалахнула потужна пожежа

У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму прогриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза. Також у Криму є "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Затишне.

Як пише Кримський вітер, перші вибухи в Сімферопольському районі було чути близько першої години ночі. Вибухи прогриміли в Євпаторії, Феодосії, а також у районі Андріївки - там поруч розташований аеродром "Кача".

Село Андріївка на карті / t.me/Crimeanwind

Близько другої години ночі в пабліках повідомили про нібито приліт по нафтобазі у Феодосії.

Повідомляється, що удар по нафтобазі у Феодосії був дуже потужним. Заграву від пожежі видно з відстані понад 30 кілометрів.

У Мережі з'явилися фото і відео.

У Феодосії горить нафтобаза / Фото: t.me/Crimeanwind

Заграва від пожежі на нафтобазі / Фото: t.me/Crimeanwind

Дивіться відео - У Феодосії горить нафтобаза:

Кримський вітер зазначає, що в Криму горить нафтоналивний термінал - найбільший на окупованому півострові.

"Раніше нафтобазу атакували багато разів, і після попередніх ударів із 34 резервуарів цілими залишилися лише 22. А тепер цілих буде ще менше", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Криму є "приліт" по військовій частині між Євпаторією та селом Уютне.

"Пошкоджено один з радарів", - повідомив Кримський вітер близько другої години ночі.

Військова частина між Євпаторією і селом Затишне / t.me/Crimeanwind

Успішні операції в окупованому Криму

Як писав Главред, у ніч на 30 вересня українські бійці в тимчасово окупованому Криму вразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Удень 29 вересня в тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула пожежа. Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії.

21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно був уражений та багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

21 вересня в Криму прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про "приліт" по пансіонату Терлецького у Форосі та ще по кількох об'єктах. Так званий "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив втрати серед людей.

Чи можуть ЗСУ прорватися до Криму: думка експерта

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що зараз можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму малоймовірна.

"SkyNews пишуть про можливість морського десанту. Це у мене викликає посмішку. Коли ми говоримо про висадку ДРГ, якоїсь невеликої групи - це реально. І це вже кілька разів було. І на морські вишки висаджувалися. І на берег висаджувалися. Але, коли ми говоримо про масований морський десант, у якого буде завдання захопити якесь місто в Криму, і утримувати його - у нас, поки що, таких ресурсів немає", - сказав Нарожний в ефірі на Радіо NV.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

