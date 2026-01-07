В Україні можливі відключення світла поза графіком – в уряді зробили заяву

https://glavred.net/energy/v-ukraine-vozmozhny-vneplanovye-pereboi-so-svetom-v-pravitelstve-sdelali-zayavlenie-10730360.html Посилання скопійоване

В Україні відзавтра очікується значне погіршення погодних умов. Циклон проникне на територію країни через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. Синоптики прогнозують, що вночі температура може падати до –20°C, вдень очікується до –10°C.

Через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням, а також ускладнення руху на дорогах, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

"Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", — зазначила прем'єрка.

На засіданні Кабміну ухвалили низку рішень для підготовки до негоди. МВС, ДСНС та Національна поліція повинні забезпечити готовність снігоочисної та важкої техніки, техніки підвищеної прохідності та мобільних пунктів обігріву, оперативно залучаючи їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою готують резерви пального та організовують обробку доріг протиожеледними сумішами для швидкого реагування на наслідки негоди. Профільні міністерства та служби готують пункти незламності на випадок перебоїв з електропостачанням.

Міністерство розвитку економіки та державні енергетичні компанії забезпечують стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад та, за потреби, збільшення виробництва електроенергії та постачання газу, включно з можливим імпортом з країн ЄС.

Уряд закликав громадян бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та уважно стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб.

