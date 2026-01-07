В одній області оголосили жовтий рівень небезпечності: де очікується негода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі 8 січня
- Чому оголошено жовтий рівень небезпечності
У четвер, 8 січня, на території Тернопільської області очікується значний сніг та хуртовина. Про це повідомили в ДСНС.
Зазначається, що вдень прогнозуються пориви північно-західного вітру 15–20 м/с. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності.
У відомстві також закликали утриматись від далеких поїздок та перебування на відкритій місцевості під час негоди.
Погода в Тернопільській області
Водночас, в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології заявили, що 8 січня в області буде хмарно, очікується значний сніг. На дорогах можлива ожеледиця, а температура повітря впродовж доби буде складати -3…-8 градусів.
Погода в Тернополі
Відомо, що у самому Тернополі також буде хмарно та випаде сніг. Однак, температура впродовж доби коливатиметься від -4 до -6 градусів.
Коли очікується похолодання в Україні
Синоптик Наталя Птуха раніше попереджала про зниження температури та похолодання в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
За її прогнозом, вночі очікується від -14 до -20 морозу, а місцями навіть до -23 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у Львівській області 8 січня очікуються снігопади та сильні морози. Через проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами очікуються пориви вітру та хуртовини.
Водночас, на Рівненщині очікується суттєве погіршення погодних умов упродовж 7-11 січня через вплив південного циклону, який принесе значні опади та сильні морози.
Крім того, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що в Україну прийде південний циклон, який принесе складну синоптичну ситуацію та сильні опади.
Про джерело: ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
