Снігова буря з морозами налетить на Львів: синоптики попередили про небезпеку

У Львівській області 8 січня очікуються снігопади та сильні морози. Через проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами очікуються пориви вітру та хуртовини. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, 8 січня на території області буде значний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови.
Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -5 до -10 градусів.
У горах Львівщини через інтенсивний приріст снігу очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) до 9 січня. Висота снігового покриву наразі 22-28 см, з приростом 9-18 см за добу.
Погода у Львові
У Львові 8 січня також буде хмарно із сильним снігом. На дорогах можлива ожеледиця та хуртовини, що погіршуватимуть видимість.
Вітер північний, з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви до 20 м/с. Температура впродовж доби в місті становитиме -5…-7 °С.
Де і коли будуть найбільші морози
Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що з 10 по 11 січня в Україні очікується вторгнення арктичного повітря з півночі, що спричинить сильне похолодання.
Найбільші морози прогнозують на заході, півночі, у Вінницькій та Черкаській областях. Вночі температура опуститься до -14…-20 °C, місцями до -23 °C, вдень -9…-15 °C.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що у четвер, 8 січня, в Україну прийде південний циклон із сильними опадами та поривчастим вітром. На заході очікується сніг, на півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг, на решті території - дощі.
Також в Україні очікуються різкі контрасти температур, сніг та дощ, ожеледиця та поривчастий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні.
Як повідомляв Главред, з 10-11 січня на країну вторгнеться арктичне повітря - вночі до -14…-20 °C, місцями до -23 °C, вдень -9…-15 °C. Найхолодніше буде на заході, півночі, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
