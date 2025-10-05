Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявою

Позитивні тенденції у відносинах між Росією та США можуть бути зруйновані в разі передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, зазначив Путін.

Путін пригрозив США через ймовірне передавання Україні ракет Tomahawk / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

Путін пригрозив США відповіддю в разі поставок Україні далекобійних ракет Tomahawk

Глава Кремля зазначив, що відносини між Росією та США можуть погіршитись

Росія "належним чином" відреагує у разі, якщо Сполучені Штати передадуть Україні ракети Tomahawk, пригрозивши погіршенням відносин між Москвою та Вашингтоном. Про це російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Путін підкреслив, що можливе постачання цих ракет може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах. Він також зазначив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання зброї Україні, пояснюючи свою позицію "чесно і відкрито".

За словами президента країни-агресорки Росії, він не намагається комусь догодити, а лише викладає бачення ситуації так, як вона є, а реакція на це — вже справа американської сторони.

"Там були й питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності - це Tomahawk. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - зазначив воєнний злочинець Путін.

Які цілі Україна зможе вражати ракетами Tomahawk

Як писав Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі 24 каналу, які можливості відкриються для українських військ у разі одночасної передачі США ракет Tomahawk та дозволу на удари по цілях вглиб РФ.

Він зауважив, що постачання ракет у тактико-технічних характеристиках, які використовує сама армія США, — це вже зовсім інший рівень боєздатності.

Якщо Україна отримає такі Tomahawk і право вражати цілі на відстані до приблизно 3 тисяч кілометрів, у зоні ураження опиняться середньорівнева ворожа логістика, склади та арсенали, аеродроми, польові штаби та інші критичні об’єкти.

"Це те все, що буде знищуватися нашими ударами. Ми знаємо, що навіть удари ATACMS по російських базах чи летовищах, які вони експлуатують на окупованих територіях України, для них завжди були дуже болючими і з великими втратами", - зазначив Тимочко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, загострення бойових дій та посилення обстрілів, які спостерігаються нині, є типовою військовою тактикою, зазначив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, коли одна зі сторін демонструє поступливість, противник реагує активнішими діями. Саме тому як Україна, так і європейські держави та Росія продовжують зміцнювати свої військові спроможності.

Політолог і директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко пояснив, що і РФ, і Україна прагнуть покращити власні позиції перед можливими переговорами.

Він також зауважив, що Україна посилила удари по стратегічно важливих об’єктах на території Росії. Якщо ці атаки стануть масштабнішими, це може суттєво вплинути на позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

