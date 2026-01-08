Зірка "Дивних див" залишає акторство: "Ніяких офіційних планів"

Після завершення серіалу кар'єра Фінна Вулфхарда виявилася чистим аркушем.

Фінн Вулфхард фільми та серіали - які плани будує артист

Вихід у 2016 році серіалу "Дивні дива" став для канадського актора Фінна Вулфхарда квитком до великої популярності - про нього і його колег по драмі заговорив весь світ. Символічно, що із завершенням "Дивних див" добігає кінця і акторська кар'єра Вулфхарда. Принаймні до певного часу.

Про це Фінн заявив в недавньому інтерв'ю для Esquire. Молодий артист заявив, що не будує подальших планів на кінопоприщі, і хотів би сконцентруватися на своїх музичних проєктах.

"У мене немає ніяких офіційних планів щодо акторської кар'єри. Я безумовно хочу продовжувати займатися акторством, але тільки якщо це буде щось, що мені дійсно подобається. Крім цього, я поїду з гастролями зі своїм гуртом і випущу ще один альбом. У мене є кілька пісень, які я написав за останні два роки і які я хочу записати", - заявив Вулфхард. При цьому 23-річний артист зазначив, що відкритий до пропозицій. Але тепер, очевидно, буде більш вибірковим до проєктів і не буде концентруватися виключно на акторстві.

