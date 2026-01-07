Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

Питання про надання гарантій безпеки Україні від США перебуває в процесі розгляду, нагадав президент.

Володимир Зеленський планує нову зустріч із Дональдом Трампом

Головне:

Зеленський повідомив, що планує зустрітися з лідером США

Сторони мають обговорити питання гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом планує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом.

За словами глави держави, він хоче обговорити з американським лідером питання гарантій безпеки. Про це він заявив під час пресконференції.

Підготовка зустрічі з Трампом

За словами президента, питання про надання гарантій безпеки Україні від США терміном понад 15 років ще перебуває в процесі розгляду.

"У грудні в Мар-а-Лаго я порушив це питання. Президент США взяв паузу, зазначивши, що його розглядатимуть. Я очікую найближчим часом зустрітися з ним - у Вашингтоні або в іншому місці, залежно від планів президента. Сподіваюся саме тоді отримати відповідь", - сказав він.

Гарантії безпеки для України

Український лідер також повідомив, що подробиці щодо гарантій безпеки від інших країн наразі обговорюються на рівні представників армій цих країн і генеральних штабів.

"Учора була досить детальна доповідь наших генералів від Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і від України. Гнатов від нас цим займається, начальник Генштабу. У принципі, всі деталі узгоджуються між країнами", - додав Зеленський.

Переговори України та США: нові деталі

"Предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Окремо зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участю України, європейських партнерів і США", - уточнив секретар РНБО Рустем Умеров за підсумками другого дня переговорів у Парижі з делегацією США.

Від України переговори вели Умеров, начальник Генштабу Гнатов, глава ОП Буданов, його заступник Кислиця, глава президентської фракції Арахамія і радник ОП Бевз.

Від США - спецпосланець президента США Віткофф, зять президента Кушнер і співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Думка експерта про мирні переговори

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін заявив, що переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді не принесли дипломатичного прориву. За його оцінкою, Сполучені Штати намагаються перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу. При цьому, підкреслив Невзлін, поки неясно, чи наважиться Вашингтон посилити тиск на Росію, чи вважатиме за краще обмежитися констатацією ситуації, що склалася.

Переговори про припинення війни: новини за темою

Раніше Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США. Володимир Зеленський назвав завдання номер один на переговорах України та США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкрив деталі нового раунду переговорів про мир. Україна буде готова до двох варіантів подальшого розвитку подій, підкреслив президент.

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

