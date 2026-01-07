Невпинно дорожчає з 2024 року: ціни на один продукт досягли максимуму

Відомо, що сало в Україні дорожчає кожного місяця.

https://glavred.net/economics/neuklonno-dorozhaet-s-2024-goda-ceny-na-odin-produkt-dostigli-maksimuma-10730312.html Посилання скопійоване

Ціни на сало в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні стрімко дорожчає сало

За рік ціни зросли вже на 29%

Подорожчання триває з липня 2024 року

Ціни на сало в Україні невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року. Про це повідомили в Державній службі статистики.

Зазначається, що у листопаді середня споживча ціна сала зросла до 214,12 гривні за кілограм, що на 3,5% більше, ніж у жовтні.

відео дня

Водночас, зростання ціни відносно жовтня минулого року склало 29%, тоді сало коштувало 165,85 гривні за кілограм.

За даними статистики, сало дорожчає кожного місяця з липня 2024 року, тоді ціна становила близько 160 гривень за кілограм.

Варто додати, що на початку січня середня ціна на домашнє сало у магазинах, за даними Мінфіну, складає 272 гривні за кілограм. Однак, солоне сало продають по 221,29 гривень за кілограм.

Ціни на м'ясо у січні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що у світі спостерігається скорочення обсягів виробництва яловичини, що автоматично призводить до зростання цін.

Він підкреслив, що ціни на яловичину в Україні вже є доволі високими і подальше подорожчання може призвести до падіння попиту.

Водночас, за його прогнозом, у січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, після різдвяно-новорічних свят ціни на продукти в Україні зазвичай знижуються. Однак цибуля різних сортів такої тенденції, станом на зараз, не демонструє. Так, середні ціни на білу, ріпчасту та синю цибулю значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року.

Співвласниця рибного господарства Анна Сунько говорила, що українському споживчому ринку варто готуватися до планомірного дорожчання риби. На це вплинуть кліматичні, виробничі та економічні фактори.

Крім того, ранкова кава стає дедалі дорожчим задоволенням для українців. У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в країні сягнула 41 грн.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред