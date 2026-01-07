Світиться: 58-річна Памела Андерсон без макіяжу зустрілася з подругами

Коротко:
- Як виглядала на прогулянці Памела Андерсон
- У який момент вона відмовилася від макіяжу
Американо-канадська актриса, продюсер і активістка Памела Андерсон продемонструвала свій сяючий колір обличчя, вирушивши на зустріч з друзями за кавою в Малібу у вівторок.
58-річна актриса вийшла на прогулянку без макіяжу і була в гарному настрої, сміючись разом зі своїми подругами. Про це пише The Daily Mail.
Зірка "Рятувальників Малібу" виглядала невимушено в білому джемпері та спортивних штанах в тон. Вона також одягла білі кросівки і доповнила образ капелюхом-клош і бежевою сумочкою.
Памела тепер в основному обходиться без макіяжу, відмовившись від своїх коренів в стилі пін-ап для Playboy ще в 2023 році.
Раніше в інтерв'ю People Памела сказала, що вона "не проти макіяжу", але визнала, що "використовувала його для захисту в минулому".
Фотографії повністю натуральної Памели можна подивитися тут
Тепер, коли вона приймає свою природну красу, актриса каже, що знайшла "ще одну форму свободи".
"Я не думаю про те, як я виглядаю. Я створюю персонажа і перебуваю в своєрідному перехідному періоді", — пояснила вона.
"Іноді я ловляю себе на тому, що дивлюся в дзеркало і думаю: "О! Боже, хто це?" Але хіба це не чудово? Це просто чудово. Мені здається, я розгадала якийсь секрет. Я виглядаю так само, як на своїх фотографіях в Інстаграмі!"
Андерсон також сказала, що тепер знаходить красу "в цікавих обличчях, в обличчях людей старшого віку".
Памела Андерсон і її натуральність
Актриса перестала користуватися важким макіяжем у 2023 році, приблизно в той самий час, коли вона запустила свою лінію засобів для догляду за шкірою Sonsie.
Через рік після заснування, в 2024 році, Пем стала співвласницею Sonsie.
Її дебютним продуктом, створеним у співпраці з іншими компаніями, став очищувальний мус для обличчя, збагачений екстрактом шипшини і створений з урахуванням особливостей її рожевого саду у Ванкувері.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що 39-річна Ірина Маірко, колишня дружина зрадника, аб'юзера і російського актора серіалу "Універ" Віталія Гогунського, в перші дні 2026 року отримала серйозну травму спини.
Напередодні також національний телевізійний мовник Суспільне оголосив назви пісень фіналістів Нацвідбору-2026 і анонсував новий формат їх презентації.
Вас також може зацікавити:
- 55-річна Памела Андерсон з'явилася на обкладинці глянцю без макіяжу
- Чому 57-річна Памела Андерсон відмовилася від макіяжу - зворушлива причина
- 57-річна Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці без макіяжу і вразила своїм виглядом
Про особу: Памела Андерсон
Памела Андерсон - американська актриса і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер в телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред