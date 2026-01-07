Рус
Світиться: 58-річна Памела Андерсон без макіяжу зустрілася з подругами

Олена Кюпелі
7 січня 2026, 21:16оновлено 7 січня, 21:58
60
Актриса Памела Андерсон живе своїм життям і приймає своє красиве старіння.
Памела Андерсон
Памела Андерсон живе в гармонії з собою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як виглядала на прогулянці Памела Андерсон
  • У який момент вона відмовилася від макіяжу

Американо-канадська актриса, продюсер і активістка Памела Андерсон продемонструвала свій сяючий колір обличчя, вирушивши на зустріч з друзями за кавою в Малібу у вівторок.

58-річна актриса вийшла на прогулянку без макіяжу і була в гарному настрої, сміючись разом зі своїми подругами. Про це пише The Daily Mail.

відео дня

Зірка "Рятувальників Малібу" виглядала невимушено в білому джемпері та спортивних штанах в тон. Вона також одягла білі кросівки і доповнила образ капелюхом-клош і бежевою сумочкою.

Памела Андерсон
Памела Андерсон і її образ / Скріншот YouTube

Памела тепер в основному обходиться без макіяжу, відмовившись від своїх коренів в стилі пін-ап для Playboy ще в 2023 році.

Раніше в інтерв'ю People Памела сказала, що вона "не проти макіяжу", але визнала, що "використовувала його для захисту в минулому".

Фотографії повністю натуральної Памели можна подивитися тут

Тепер, коли вона приймає свою природну красу, актриса каже, що знайшла "ще одну форму свободи".

"Я не думаю про те, як я виглядаю. Я створюю персонажа і перебуваю в своєрідному перехідному періоді", — пояснила вона.

Памела Андерсон
Памела Андрессон раніше виглядала так/ ua.depositphotos.com

"Іноді я ловляю себе на тому, що дивлюся в дзеркало і думаю: "О! Боже, хто це?" Але хіба це не чудово? Це просто чудово. Мені здається, я розгадала якийсь секрет. Я виглядаю так само, як на своїх фотографіях в Інстаграмі!"

Андерсон також сказала, що тепер знаходить красу "в цікавих обличчях, в обличчях людей старшого віку".

Памела Андерсон і її натуральність

Актриса перестала користуватися важким макіяжем у 2023 році, приблизно в той самий час, коли вона запустила свою лінію засобів для догляду за шкірою Sonsie.

Через рік після заснування, в 2024 році, Пем стала співвласницею Sonsie.

Її дебютним продуктом, створеним у співпраці з іншими компаніями, став очищувальний мус для обличчя, збагачений екстрактом шипшини і створений з урахуванням особливостей її рожевого саду у Ванкувері.

Памела Андерсон

Памела Андерсон - американська актриса і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер в телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.

