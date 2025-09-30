Українські бійці знищили 'очі' росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

Українські спецпризначенці продовжують відпрацьовувати по військових об'єктах ворога.

Сили спецоперацій уразили в Криму російську радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

ССО атакували радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф"

Цю систему використовують для виявлення і супроводу літаків чи ракет

У ніч на 30 вересня українські бійці у тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Про це повідомляються у пресслужбі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що дороговартісна система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.

Українські захисники розповіли, що радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Виявляється, що без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.

"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", - йдеться в повідомленні.

ССО уразили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" / фото: ССО

Що відомо про РЛС ЗРК С-400 "Тріумф"

Радіолокаційна станція (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" - ключовий елемент російської системи ППО.

Росіяни її використовують для виявлення і супроводу різних повітряних цілей - від літаків і крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об’єктів.

Нещодавно бійці ГУР МО та ССО України здійснили серію диверсійних операцій на двох залізничних напрямках, ускладнивши логістику російських військ.

Як писав Главред, у ніч на 30 вересня у Росії гриміли вибухи. Щонайменше у п'яти областях РФ місцева ППО намагалася збити дрони. Міноборони Росії повідомило про наліт аж 81 безпілотника.

Напередодні стало відомо, що українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

