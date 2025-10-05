Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

Юрій Берендій
5 жовтня 2025, 14:42
277
У ніч на 5 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку по Україні, головним напрямком якої стала Львівська область.
Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки
Названо ціль масованої атаки по Україні 5 жовтня / Колаж Главред, фото: ДСНС Львівщини, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія завдала масованого удару по Україні
  • Ворог випустив по території України 549 ракет і дронів
  • Силами ППО знищено або подавлено 478 повітряних цілей

У ніч на 05 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Основною ціллю атаки ворога стала Львівська область. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили комбінований удар по території України, запустивши по Україні ударні безпілотники та ракети різних типів — повітряного, морського й наземного базування.

відео дня

Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 549 цілей, серед яких 496 ударних дронів типу "Шахед" і "Герань", запущених із територій Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму (Кача), з яких близько 250 — це "Шахеди". Також зафіксовано запуск двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, 42 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К" із Самарської, Курської та Брянської областей, а також дев’яти ракет "Калібр" із Чорного моря.

"Основний напрямок удару – Львівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 478 повітряних цілей. Серед них — 439 ударних безпілотників типу "Шахед" і "Герань", одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 32 крилаті ракети Х-101 та "Іскандер-К", а також шість ракет "Калібр". Крім того, ще шість російських ракет не досягли своїх цілей — їх місця падіння наразі уточнюються.

"Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - резюмували військові.

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки
/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Чи зможе Росія запускати по Україні тисячу і більше "Шахедів" - думка експерта

Як писав Главред, Росія суттєво нарощує виробництво ударних БПЛА і вже найближчим часом може отримати спроможність запускати до тисячі дронів за одну ніч, заявив авіаційний фахівець Богдан Долінце в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його оцінкою, до червня російське виробництво безпілотників може сягнути приблизно 6000 одиниць різних типів, які будуть застосовані проти України. Долінце також зауважив, що головною проблемою для РФ є не виготовлення самих "шахедів", а постачання для них боєголовок.

"Сьогодні таки із застосуванням 300-400 безпілотників вже не є чимось надзвичайним. До кінця року ворог потенційно зможе здійснювати атаки з максимальною кількістю до 1000 безпілотників", — зазначив Долінце.

Масований удар по Україні 5 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітрі одночасно перебували сотні дронів-камікадзе, а також дві хвилі ракет типів "Калібр", Х-101 і "Кинджал".

Під час цього масованого ракетно-дронового удару, який стався у ніч на неділю, близько п’ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів.

Потужні удари також зафіксовано в Запоріжжі. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, є загибла людина та поранені.

Інші новини:

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Львова Львівщина Львівська область ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

17:42Україна
"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:32Війна
Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

17:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

Останні новини

17:42

Тіло шукали під завалами: на Львівщині загинула 15-річна дівчинка з родиною

17:36

Надя Дорофєєва опинилася у Львові під час атаки РФ

17:32

"Взяли регіон в напівкільце": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

17:07

Мобілізація посилиться: ТЦК викликатимуть тих, хто голосував на виборах

16:30

Росія завдала найпотужнішого удару по Львову від початку війниПогляд

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
16:17

Люди, народжені в ці дати, будуть найвідданішими друзями

15:50

Вважали скарбом і носили як талісман: розкрито секрет скляних кульок із СРСРВідео

15:34

На Вінниччині рибалка спіймав трофейну рибу: "річковий монстр" важить 40 кг

15:14

Чому 6 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

Реклама
15:12

Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

14:42

Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

14:29

Наречена шокована: подруга відмовилася йти до вівтаря через дивну причину

14:29

Час зробити запаси: в Україні різко подорожчають популярні продукти

14:18

Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первісткаВідео

14:06

Передача Україні ракет Tomahawk - Путін виступив з гучною заявоюВідео

13:50

Осінь підготувала сюрпризи на 6 жовтня: де завтра знадобиться парасолька

13:39

Безробітна Оксана Баюл розпродає майно у США - подробиці

13:23

Під Покровськом ЗСУ перейшли у контратаку: що вдалося відвоювати у ворога

12:59

Забудьте про скребки: геніальний спосіб моментально прибирає жир зі скла духовкиВідео

12:46

"Всі загинули": щемливі подробиці про сімʼю, яку вбила Росія у Львівській області

Реклама
12:21

Путін може відкрити другий фронт у війні - розкрито тривожний сценарій

12:18

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

12:07

Прицільний удар дрона: РФ убила на Донбасі відомого французького журналіста

11:07

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня

11:02

Загинула ціла родина з 4 осіб: зʼявилися нові деталі нічного обстрілуФото

10:56

Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

10:41

До України повертається тепло: у яких регіонах розігріє до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 жовтня: Водоліям - сумніви, Рибам - казка

10:00

Путін промацуватиме Європу, його апетити зростають - Бондарєв

09:59

РФ била по Львівщині ракетами та дронами: є жертви, на місці прильотів пожежіВідео

09:51

Яким областям України взимку загрожують відключення світла: прогноз експерта

09:10

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 жовтня: Дівам - серйозні зміни, Ракам - обман

09:00

У Києві нагородили кращих вчителів 2025 року за версією Global Teacher Prize Ukraine актуально

08:59

"Тяжка ніч": росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежіФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильотиФото

07:21

У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами та ракетами "Кинджал"Відео

05:48

"Буде чудовим татом": переможниця "Холостяка" зробила важливу заяву

05:39

РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Ракам - фінансові втрати, Стрільцям - хороші новини

Реклама
04:30

Потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фінансова фортуна 5 жовтня

04:00

Як за 10 хвилин підготувати троянди до зими: корисний і простий лайфхак

03:31

Найгірші рішення для маленького приміщення: у які кольори не варто фарбувати кухню

03:02

Як посіяти моркву, щоб потім не проріджувати: два хитрі способи

02:30

Загроза нової пандемії: вчені попередили про несподівану небезпеку

04 жовтня, субота
23:58

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

22:46

Летять сотні "Шахедів", Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

22:29

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

21:56

Ціни на м’ясо шалено злетіли, цукор ринув униз: які ціни на продукти у світі

21:55

Духовні дари і благословення: що вам залишили пращури за датою народження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти