Росія запустила по Україні понад 500 ракет і дронів - названо основну ціль атаки

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу за останній час комбіновану атаку по Україні, головним напрямком якої стала Львівська область.

Росія завдала масованого удару по Україні

Ворог випустив по території України 549 ракет і дронів

Силами ППО знищено або подавлено 478 повітряних цілей

У ніч на 05 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні. Основною ціллю атаки ворога стала Львівська область. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили комбінований удар по території України, запустивши по Україні ударні безпілотники та ракети різних типів — повітряного, морського й наземного базування.

Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 549 цілей, серед яких 496 ударних дронів типу "Шахед" і "Герань", запущених із територій Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму (Кача), з яких близько 250 — це "Шахеди". Також зафіксовано запуск двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, 42 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К" із Самарської, Курської та Брянської областей, а також дев’яти ракет "Калібр" із Чорного моря.

"Основний напрямок удару – Львівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 478 повітряних цілей. Серед них — 439 ударних безпілотників типу "Шахед" і "Герань", одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", 32 крилаті ракети Х-101 та "Іскандер-К", а також шість ракет "Калібр". Крім того, ще шість російських ракет не досягли своїх цілей — їх місця падіння наразі уточнюються.

"Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - резюмували військові.

Чи зможе Росія запускати по Україні тисячу і більше "Шахедів" - думка експерта

Як писав Главред, Росія суттєво нарощує виробництво ударних БПЛА і вже найближчим часом може отримати спроможність запускати до тисячі дронів за одну ніч, заявив авіаційний фахівець Богдан Долінце в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За його оцінкою, до червня російське виробництво безпілотників може сягнути приблизно 6000 одиниць різних типів, які будуть застосовані проти України. Долінце також зауважив, що головною проблемою для РФ є не виготовлення самих "шахедів", а постачання для них боєголовок.

"Сьогодні таки із застосуванням 300-400 безпілотників вже не є чимось надзвичайним. До кінця року ворог потенційно зможе здійснювати атаки з максимальною кількістю до 1000 безпілотників", — зазначив Долінце.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітрі одночасно перебували сотні дронів-камікадзе, а також дві хвилі ракет типів "Калібр", Х-101 і "Кинджал".

Під час цього масованого ракетно-дронового удару, який стався у ніч на неділю, близько п’ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів.

Потужні удари також зафіксовано в Запоріжжі. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, є загибла людина та поранені.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

