'Взяли регіон в напівкільце': Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

Робота ППО під час масованого комбінованого удару РФ по Україні була ускладнена через тактичні прийоми ворога та погоду, зазначив Ігнат.

https://glavred.net/war/vzyali-region-v-polukolco-ignat-nazval-osobennost-massirovannogo-udara-rf-10704053.html Посилання скопійоване

Ігнат назвав особливість масованого удару РФ / Колаж Главред, фото: alerts in ua, скріншот із відео

Про що сказав Ігнат:

Ворог завдав цілеспрямованого масованого удару по Львівщині

Росія фактично взяла регіон в напівоточення пусками з різних напрямків

Під час нічної масованої атаки 5 жовтня російські війська завдали ударів по Україні, використовуючи різні засоби ураження з кількох напрямків, фактично взявши Львівщину у півкільце. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що українські підрозділи Сил оборони активно відпрацьовували під час атаки, попри складні погодні умови. За його словами, ворог застосував типовий комбінований удар — дрони та ракети повітряного, морського і наземного базування, серед яких основну частину становили крилаті ракети "Іскандер-К" і "Калібр", а також дві аеробалістичні ракети "Кинджал".

відео дня

"Фактично вся маса була спрямована на Львівщину, постраждали певні об’єкти, також постраждало Запоріжжя та інші міста – атака була великою та масованою… Ворог застосовує різні тактичні прийоми, різні маршрути… Величезна кількість із різних напрямків – фактично оточують у півкільце з місць пусків – з моря, повітря, землі", – сказав полковник.

Він звернув увагу, що ворог дедалі частіше концентрує подібні удари на окремих регіонах. Якщо раніше масштабні атаки в основному зачіпали Київ, то зараз у фокусі опинилися Львів і область. Водночас, за кількістю збитих цілей видно, що Повітряне командування "Захід" Повітряних сил діяло ефективно.

Військовий також пояснив, що на роботу української ППО впливає низка факторів, зокрема зміна тактики противника.

Ігнат зазначає, що мобільні вогневі групи ускладнюють перехоплення через висоту підйому "шахедів", а одночасні атаки з кількох напрямків балістичними й крилатими ракетами та дронами, у тому числі реактивними, змушують приймати вкрай швидкі рішення щодо типу й способу знищення цілі.

Окрім цього, погані погодні умови теж ускладнюють роботу — туман і хмарність заважають пілотам та операторам зенітних засобів бачити цілі. Незважаючи на всі труднощі, українські пілоти, зокрема на F-16, сьогодні відпрацювали частину ракетних цілей.

Ігнат також пояснив, що модернізація балістичних ракет противника ускладнює їх перехоплення.

"Ворог поступово випробовує різні типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше збивати ракети, які летять по квазібалістичній траєкторії або здійснюють коливання при заході на ціль", – зазначив представник Повітряних сил.

Він додав, що створює додаткові проблеми для систем Patriot, які працюють в автоматичному режимі й через це складніше визначають точку перехоплення. Крім того, коли ракети заходять із різних напрямків, один комплекс Patriot не може впоратися з усіма цілями. Ігнат наголосив, що потрібна наявність кількох систем і радарів.

/ Інфографіка: Главред

Яким регіонам загрожують відключення світла через атаки РФ - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, росіяни знову активізували атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні зимового періоду. Навіть цієї ночі ворог завдавав ударів по критичних об’єктах. Військовий експерт і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу повідомив, що ризик відключень електроенергії все ще зберігається в кількох областях.

Водночас він запевнив, що Україна має чіткий план дій на випадок таких ситуацій і постійно наголошує міжнародним партнерам на необхідності посилення системи протиповітряної оборони.

"Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання", — зазначив він.

Удар по Львівщині 5 жовтня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 жовтня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, основним напрямком удару стала Львівська область. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет різних типів і близько 500 ударних дронів. Унаслідок атаки загинуло п’ятеро людей, ще близько десяти отримали поранення.

Моніторингові канали зазначають, що удари також припали по Запоріжжю та Одесі, однак головною мішенню ворога стала Львівщина.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред