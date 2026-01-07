Крах за сценарієм 1991 року: експерт назвав "стоп-фактор", який зупинить РФ

Віталій Шапран підкреслює, що інвестиційний голод і обмеження для бізнесу олігархів посилюють економічні проблеми Росії.

Війна та санкції можуть змінити карту Росії / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, сайт Кремля

Коротко:

Росія витрачає ресурси на війну проти України швидше, ніж у війні в Афганістані

Економіка РФ зазнала значних втрат через санкції та інвестиційний голод

Бізнес і олігархи вже публічно сигналізують про негативні наслідки війни

Російська економіка стикається з межами витривалості через війну проти України, і ключовим стоп-фактором може стати розпад РФ за сценарієм СРСР. Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) та екс-член ради НБУ (2019-2021 рр.).

Експерт зазначив, що головним "стоп-фактором" для Москви може стати зростання ризиків розпаду країни за сценарієм СРСР.

"Їхні економіки мають багато спільного, але на відміну від радянських часів, зараз РФ веде масштабну війну, яка висмоктує фінансові, матеріальні та трудові ресурси значно швидше, ніж війна в Афганістані", — пояснив Шапран.

Фактори, що впливають на майбутнє Росії

Він додав, що прогнозувати точну дату капітуляції Росії неможливо, оскільки вона залежить від кількох ключових чинників: інтенсивності бойових дій, ефективності санкційного тиску та здатності РФ адаптуватися до них, а також від політики торговельних воєн США, яка впливає на світову економіку та попит на нафту.

Окрему увагу експерт приділив військовому аспекту: "Готовність міжнародних партнерів України постачати сучасне озброєння критично важлива. Практика війни показала, що російська зброя не може ефективно протистояти сучасним системам США та Європи".

Санкції та інвестиційний голод

За словами Шапрана, російська економіка вже значно виснажена через санкції та інвестиційний голод, що вдарив по бізнесу олігархів.

"Довго вони протриматися не зможуть — це видно навіть з публічних негативних коментарів російського бізнесу", — підкреслив економіст.

Коли може бути досягнута мирна угода: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США щодо врегулювання російсько-українського конфлікту насправді є імітацією переговорного процесу і навряд чи принесуть реальні результати. Таку думку у коментарі для Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, основною проблемою є неналежний склад делегацій та формат зустрічей.

Горбач зазначив, що підписання документа про остаточне врегулювання конфлікту можливо у 2026 році, якщо збігатимуться кілька ключових факторів: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії та тиск можливої адміністрації США за часів Трампа.

"Приблизно з квітня 2026 року можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", – уточнив експерт.

Переговори про завершення війни: новини за темою

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви щодо мирного плану з 20 пунктів.

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

