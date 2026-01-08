Новий рік, нова Олена: Мозгова несподівано змінила зачіску

Читайте більше:
Українська музична продюсерка Олена Мозгова вирішила почати новий рік з кардинальних змін. І першим пунктом у її списку виявилася зачіска.
У своєму блозі в Instagram Мозгова опублікувала селфі зі свіжою стрижкою. Продюсерка вирішила "полегшити" голову - прибрати довжину і злегка укласти волосся. У підписі вона подякувала своєму майстру-перукарю за роботу.
У коментарях читачі Олени Мозгової відзначають, що нова стрижка омолодила її, додала свіжості всьому вигляду і підкреслила природну чарівність музичного продюсера.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
