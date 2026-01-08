Новий рік, нова Олена: Мозгова несподівано змінила зачіску

Своїм б'юті-експериментом музичний продюсер поділилася в соціальних мережах.

Олена Мозгова зараз - продюсер показала нову стрижку / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Що змінила в собі Олена Мозгова

Як шанувальники продюсера відреагували на це

Українська музична продюсерка Олена Мозгова вирішила почати новий рік з кардинальних змін. І першим пунктом у її списку виявилася зачіска.

У своєму блозі в Instagram Мозгова опублікувала селфі зі свіжою стрижкою. Продюсерка вирішила "полегшити" голову - прибрати довжину і злегка укласти волосся. У підписі вона подякувала своєму майстру-перукарю за роботу.

У коментарях читачі Олени Мозгової відзначають, що нова стрижка омолодила її, додала свіжості всьому вигляду і підкреслила природну чарівність музичного продюсера.

Олена Мозгова зараз - продюсер показала нову стрижку / фото: instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

