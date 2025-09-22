Рус
"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

Руслан Іваненко
22 вересня 2025, 00:23
Дрони атакували Крим і вдарили по "Форосу" та урядових об’єктах, спричинивши пожежу.
Російські ЗМІ повідомили про удар по елітній дачі ФСБ у Форосі

Коротко:

  • У Криму пролунали вибухи, атаки по "Форосу" та школі
  • Аксьонов: близько 15 постраждалих, є загиблі

У тимчасово окупованому Криму в неділю, 21 вересня, пролунали потужні вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про "приліт" по пансіонату Терлецького у Форосі та ще по кількох об’єктах.

За даними пропагандистських ресурсів, пошкоджень зазнали санаторій "Форос" і будівля школи в одному з населених пунктів, а в районі Ялти через падіння уламків збитого безпілотника спалахнула суха трава.

Так званий "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив втрати серед людей:

"На жаль, є загиблі та постраждалі. На цю мить кількість постраждалих — близько 15 осіб, а інформація щодо загиблих уточнюється", — заявив Аксьонов.

Він також зазначив, що на місці працюють профільні служби та надається необхідна допомога.

РосЗМІ стверджують, що атака могла бути спрямована на елітну дачу ФСБ у Форосі, де нібито неодноразово відпочивав Володимир Путін. Моніторингові канали, у свою чергу, повідомляють про "ураження урядової будівлі" в Криму.

Також російські джерела пишуть, що ресторан у санаторії "Форос" у момент атаки був закритий на спецобслуговування, ймовірно для "важливих гостей". За їхніми даними, удар по ньому стався приблизно о 19:30 за московським часом.

Як писав Главред, спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.

Нагадаємо, що у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо здійнявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

