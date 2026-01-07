Рус
Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

Олексій Тесля
7 січня 2026, 20:35
392
Мирні переговори досягли нового рубежу, підкреслив президент.
Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський назвав ймовірні терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяв Зеленського:

  • Війна може завершитися під час головування Кіпру в ЄС
  • Мирні переговори досягли нового рубежу

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися під час головування Кіпру в Євросоюзі, яке триватиме до 30 червня.

Таку заяву глава держави зробив під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді ЄС.

відео дня

"Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - зазначив президент.

Він також уточнив, що мирні переговори з європейськими партнерами, США і всіма учасниками "коаліції бажаючих" досягли нового рубежу.

При цьому глава держави вказав на те, що Україна "багато чого" очікує від головування Кіпру. Зокрема, мова про прогрес на шляху України в ЄС.

"Так, є країни невеликі за розміром, але які отримали голос у багатьох європейських інституціях, ми бачимо в цьому символізм Європи", - додав Зеленський.

Терміни завершення війни: думка експерта

Економіст Віталій Шапран зазначив, що за вдалого для Росії збігу обставин війна може затягнутися на тривалий термін. Він підкреслив, що ринкова ситуація постійно змінюється, і при високих цінах на золото, алмази, нафту і скраплений газ, а також у разі ослаблення санкційного тиску або нестачі у України далекобійних засобів ураження, Росія зможе і далі нарощувати податковий тиск на громадян і бізнес, спрямовуючи ці кошти на підтримку військових витрат.

Переговори про завершення війни: новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви щодо мирного плану з 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах буде становити серйозну загрозу не тільки для Києва, але і для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Читайте також:

Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
