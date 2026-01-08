У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

https://glavred.net/war/v-dnepre-povtorno-razdayutsya-vzryvy-na-gorod-letit-tabun-shahedov-10730393.html Посилання скопійоване

Увечері 7 січня в Дніпрі під час блекауту пролунали нові вибухи. Місто знову опинилося під атакою безпілотних літальних апаратів. Про наближешгшя дронів повідомили в Повітряних силах України.

"Група БпЛА курсом на м.Дніпро з південно-західного напрямку", - Йдеться у повідомленні.

Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко попередив мешканців:

"У місті оголошена повітряна тривога. Будьте обережні та перейдіть до безпечних місць".

За даними моніторингових каналів, у бік Дніпра летить щонайменше 15 ударних дронів. Область наразі перебуває під атакою БпЛА, триває оцінка ситуації.

Аналітики закликали містян бути уважними й надалі адже ворог використовує ударні дрони реактивного типу.

