У Дніпрі повторно лунають вибухи: на місто летить табун "шахедів"

Увечері 7 січня в Дніпрі під час блекауту пролунали нові вибухи. Місто знову опинилося під атакою безпілотних літальних апаратів. Про наближешгшя дронів повідомили в Повітряних силах України.
"Група БпЛА курсом на м.Дніпро з південно-західного напрямку", - Йдеться у повідомленні.
Виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко попередив мешканців:
"У місті оголошена повітряна тривога. Будьте обережні та перейдіть до безпечних місць".
За даними моніторингових каналів, у бік Дніпра летить щонайменше 15 ударних дронів. Область наразі перебуває під атакою БпЛА, триває оцінка ситуації.
Аналітики закликали містян бути уважними й надалі адже ворог використовує ударні дрони реактивного типу.
