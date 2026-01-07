Рус
Син Повалія з'явився в соціальній мережі і заговорив українською мовою

Олена Кюпелі
7 січня 2026, 21:54
Син Повалій вперше за довгий час з'явився у своїй соціальній мережі.
Денис Повалій, Таїсія Повалій
Денис Повалій вмовляв Таїсію Повалій стати на бік України / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Коротко:

  • Як зараз виглядає син Повалій
  • Про що він написав у соцмережі

Син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис опублікував свіжі фото і зробив дивну публікацію, не забувши, втім, продублювати її російською мовою.

Про це стало відомо завдяки Інстаграму сина зрадниці.

Він опублікував своє фото в чорному смокінгу з келихом віскі в руках, а також запостив короткий ролик у тому ж образі.

Денис Повалій з'явився в соцмережі
Денис Повалій з'явився в соцмережі / Скріншот Instagram/den_povaliy
Денис Повалій з'явився в соцмережі / Скріншот Instagram/den_povaliy
Денис Повалій з'явився в соцмережі / Скріншот Instagram/den_povaliy

"Feliz año, everybody! Бажаю всім добра і миру в цьому році! І щиро дякую всім, хто ще зі мною", - написав Повалій на декількох мовах.

Про особу: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій — радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання в 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

16:26

Прихопили полонених і цінну інформацію: ГУР здійснило зухвалий рейд в тил РФВідео

16:11

Механізм запущено: оприлюднено алгоритм роботи групи з виконання "Дорожньої карти"

15:58

Ці собаки живуть найдовше: ТОП-7 порід, які вражають своїм довголіттям

