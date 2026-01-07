Син Повалія з'явився в соціальній мережі і заговорив українською мовою

Коротко:
- Як зараз виглядає син Повалій
- Про що він написав у соцмережі
Син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис опублікував свіжі фото і зробив дивну публікацію, не забувши, втім, продублювати її російською мовою.
Про це стало відомо завдяки Інстаграму сина зрадниці.
Він опублікував своє фото в чорному смокінгу з келихом віскі в руках, а також запостив короткий ролик у тому ж образі.
"Feliz año, everybody! Бажаю всім добра і миру в цьому році! І щиро дякую всім, хто ще зі мною", - написав Повалій на декількох мовах.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що 39-річна Ірина Маїрко, колишня дружина зрадника, аб'юзера і російського актора серіалу "Універ" Віталія Гогунського, в перші дні 2026 року отримала серйозну травму спини.
Напередодні американо-канадська актриса, продюсер і активістка Памела Андерсон продемонструвала свій сяючий колір обличчя , вирушивши на зустріч з друзями за кавою в Малібу у вівторок.
Вас також може зацікавити:
- Це трагедія: Рибчинський розповів, кому жорстко заздрила Повалій
- "Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері
- Зрадниця Повалій приватно виступила для Путіна — як це було
Про особу: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій — радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання в 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред