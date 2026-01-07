У Києві ліфт зірвався вниз: ЗМІ дізналися про потерпілого, з'явилися несподівані подробиці

Очевидці розповіли, що ліфтова кабіна раптово почала падати і пролетіла кілька поверхів.

У Києві повідомили про НП з потерпілим / Колаж Київ Інфо, фото Київ Інфо

Важливо:

У Києві сталася надзвичайна ситуація, пов'язана з роботою ліфта

За словами свідків, потерпілий отримав травми

В одному з ділових комплексів у центральній частині Києва сталася надзвичайна ситуація, пов'язана з роботою ліфта. В результаті інциденту постраждала людина.

Очевидці розповіли, що ліфтова кабіна раптово почала падати і пролетіла кілька поверхів, після чого різко зупинилася. Як повідомляє видання"Фокус", в ліфті в той момент перебував один чоловік.

За словами свідків, він отримав травми. На опублікованих з місця події знімках видно, що потерпілому надають медичну допомогу, у нього також зафіксована пов'язка.

НП в Києві: в чому причина

Водночас у прес-службі "Ощадбанку" спростували повідомлення, що з'явилися в соціальних мережах, про нібито несправний ліфт у торгово-офісному центрі Gulliver. Представники установи заявили, що ліфтове обладнання знаходиться в робочому стані, справно функціонує і регулярно проходить всі необхідні перевірки.

У банку уточнили, що зараз з'ясовуються обставини, за якими на територію комплексу була викликана швидка допомога, і пообіцяли надати додаткову інформацію після завершення перевірки.

