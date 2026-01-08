Рус
"Американський Путін": з'явився тривожний сценарій для Трампа і США

Олексій Тесля
8 січня 2026, 00:22
З Володимиром Путіним Дональду Трампу психологічно набагато простіше домовлятися, вважає Тарас Жовтенко.
Трамп, Путин
Дональд Трамп хоче укласти угоду з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Головне із заяв Жовтенка:

  • Трамп хоче стати "американським Путіним"
  • Трамп розуміє, що з Путіним більше шансів домовитися
  • Путін із Трампом перебувають "на одній хвилі" і думають однаково

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко відповів на запитання про те, чому диктатор Володимир Путін має вплив на президента США Дональда Трампа.

"На мій погляд, тут два ключові моменти. Перший - особистісний. Трамп хоче стати "американським Путіним" і побудувати в США таку саму модель влади, як у Росії. Путін для нього - рольова модель: від особистої поведінки до стилю управління і вертикалі влади, яку він побудував", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що другий момент можна назвати психологічним, адже Трамп, як і Путін, орієнтований на бізнес і різноманітні угоди.

"Він розуміє, що з Путіним психологічно набагато простіше домовлятися про напівчесні справи: когось "нагріти", когось обдурити, віджати ресурси. Він бачить, що Путін вміє це робити, практикує вже 25 років і є для нього своєрідним відображенням власних інтересів", - вважає він.

На його думку, Трамп розуміє, що з Путіним набагато більше шансів домовитися і "закрутити бізнес-схему", ніж з європейцями.

"Путіну пояснювати нічого не треба: "Бери, що потрібно". До того ж, у Путіна "присідають на вуха" Трампу і його оточенню і розповідають, скільки корисних копалин є в Росії, що їх можна видобувати, відмивати гроші і класти собі в кишеню. І це не Європа, де треба звітувати, контролювати всі процеси і дотримуватися правил", - вказав аналітик.

Жовтенко також додав, що, на його думку, Путін із Трампом перебувають "на одній хвилі", адже вони думають однаково про бізнес і контроль.

"На жаль, цей зв'язок між Трампом і Путіним, побудований на простих, але сильних речах, практично неможливо перебити. Ситуативно можна тягнути Трампа на свій бік, але він ніколи не стане на бік Європи і вільного світу, тому що він психологічно націлений на інше і це йому не подобається. Він хоче мати іншу модель. І, на жаль, ця модель - Путін", - резюмував він.

Трамп має адекватно реагувати на брехню Путіна: думка експерта

Підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначив, що у США є всі можливості оперативно і практично в реальному часі перевіряти заяви Москви. На його думку, було б правильно, якби Дональд Трамп почав жорстко і адекватно реагувати на дезінформацію з боку Володимира Путіна і його спроби втягнути Вашингтон у сумнівні ігри. Невзлін підкреслив, що у Кремля, по суті, лише одна мета - затягування і продовження війни.

Раніше Трамп несподівано накинувся на Путіна через Україну. Президент США висловив надію на прогрес у врегулюванні війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп може виставити себе "жертвою обману" Путіна. Заяви Трампа часто здаються дивними, але вони дуже виважені і стратегічно продумані.

Як повідомляв Главред, незважаючи на санкції та удари по енергетичній інфраструктурі, Путін залишається впертим і маніпулює навіть Трампом. Затягування війни вигідне йому, тому що зміцнює Європу і послаблює трансатлантичний альянс, а також допомагає Китаю.

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Дональд Трамп Володимир Путін Тарас Жовтенко
