Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

Еліна Чигис
7 січня 2026, 23:35
Кирило Буданов вразив своїм новим образом.
Кирило Буданов
Кирило Буданов вже не носить форму / колаж: Главред, фото: facebook.com, Кирило Буданов

Коротко:

  • Кирило Буданов одягнув костюм
  • Де він побував з офіційним візитом

Новий керівник Офісу президента України Кирило Буданов з'явився в строгому костюмі та краватці вперше за час повномасштабної війни.

На своїй сторінці в соцмережах Буданов опублікував відповідне фото і повідомив, що перебуває в Парижі.

відео дня

Політик підкреслив, що зустрівся з керівником французької військової розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Нагадаємо, 2 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Буданова на посаду глави Офісу президента. Видання Financial Times повідомляло, що президент місяць вмовляв Кирила на нову посаду.

Кирило Буданов
Кирило Буданов / фото: facebook.com, Кирило Буданов

Зазначимо, раніше Буданов очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України і носив військову форму.

Про особу: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

В середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Кирило Буданов
