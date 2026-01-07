Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

Коротко:
- Кирило Буданов одягнув костюм
- Де він побував з офіційним візитом
Новий керівник Офісу президента України Кирило Буданов з'явився в строгому костюмі та краватці вперше за час повномасштабної війни.
На своїй сторінці в соцмережах Буданов опублікував відповідне фото і повідомив, що перебуває в Парижі.
Політик підкреслив, що зустрівся з керівником французької військової розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.
Нагадаємо, 2 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Буданова на посаду глави Офісу президента. Видання Financial Times повідомляло, що президент місяць вмовляв Кирила на нову посаду.
Зазначимо, раніше Буданов очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України і носив військову форму.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Відзначимо, як повідомляв Главред, український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу відпочиває разом з дочкою від шлюбу зі зрадницею України Ані Лорак - Софією - в Таїланді. На своїй сторінці в соцмережах Мурат опублікував відео, на якому з'явилася і 14-річна Софія.
А також телеведучий Григорій Решетник захистив дисертацію про "Холостяка" і отримав ступінь доктора філософії, але в Мережі відреагували неоднозначно. Про своє досягнення ведучий розповів у соцмережі Threads.
Вас може зацікавити:
- Коханий Наталки Денисенко може повторити долю Андрія Федінчика
- Зрадниця Ані Лорак терміново покинула РФ слідом за дочкою
- Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб
Про особу: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
В середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред