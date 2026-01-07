Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

Кирило Буданов вразив своїм новим образом.

Кирило Буданов вже не носить форму / колаж: Главред, фото: facebook.com, Кирило Буданов

Кирило Буданов одягнув костюм

Де він побував з офіційним візитом

Новий керівник Офісу президента України Кирило Буданов з'явився в строгому костюмі та краватці вперше за час повномасштабної війни.

На своїй сторінці в соцмережах Буданов опублікував відповідне фото і повідомив, що перебуває в Парижі.

Політик підкреслив, що зустрівся з керівником французької військової розвідки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Нагадаємо, 2 січня 2026 року Володимир Зеленський призначив Буданова на посаду глави Офісу президента. Видання Financial Times повідомляло, що президент місяць вмовляв Кирила на нову посаду.

Кирило Буданов / фото: facebook.com, Кирило Буданов

Зазначимо, раніше Буданов очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України і носив військову форму.

Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. В середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

