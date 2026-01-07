"У боксі все можливо": директор Усика натякнув на місце наступного бою

Олександр Усик готується до бою, який може зробити його абсолютним чемпіоном втретє

Розглядаються різні варіанти боїв для Усика/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Усик може повернути титул WBO

Українець претендує на абсолютного чемпіона втретє

Можливий бій у США за історичне звання

За словами чемпіона світу, наразі ведуться переговори про можливий чемпіонський бій із американцем Деонтеєм Вайлдером.

Менше ніж через рік після останнього тріумфу Олександра Усика у світі надважкої ваги, його директор Сергій Лапін розбурхав фанатів інтригуючими коментарями.

Він не лише підтвердив можливість повернення титулу WBO, а й натякнув на новий, надзвичайно амбітний сценарій для українського боксера.

"У боксі все можливо, – зазначив Лапін у коментарі для World Boxing News. – Особливо зараз, коли спорт активно розвивається і робиться все, щоб зробити його більшим, яскравішим і привабливішим".

Він додав, що можуть з’явитися й інші цікаві варіанти боїв. За словами Лапіна, у США ще ніколи не проводили поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Плани Усика на майбутнє

До слова, раніше український боксер Олександр Усик розповів, що планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням кар’єри. За словами чемпіона світу, наразі ведуться переговори про можливий чемпіонський бій із американцем Деонтеєм Вайлдером.

Крім того, наступний бій чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика відбудеться влітку 2026 року. Він повідомив про це під час саміту World Sports Summit у Дубаї, пише "Чемпіон".

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

