Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

"У боксі все можливо": директор Усика натякнув на місце наступного бою

Руслан Іваненко
7 січня 2026, 19:55
15
Олександр Усик готується до бою, який може зробити його абсолютним чемпіоном втретє
Усик, бокс
Розглядаються різні варіанти боїв для Усика/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Коротко:

  • Усик може повернути титул WBO
  • Українець претендує на абсолютного чемпіона втретє
  • Можливий бій у США за історичне звання

За словами чемпіона світу, наразі ведуться переговори про можливий чемпіонський бій із американцем Деонтеєм Вайлдером.

Менше ніж через рік після останнього тріумфу Олександра Усика у світі надважкої ваги, його директор Сергій Лапін розбурхав фанатів інтригуючими коментарями.

відео дня

Він не лише підтвердив можливість повернення титулу WBO, а й натякнув на новий, надзвичайно амбітний сценарій для українського боксера.

"У боксі все можливо, – зазначив Лапін у коментарі для World Boxing News. – Особливо зараз, коли спорт активно розвивається і робиться все, щоб зробити його більшим, яскравішим і привабливішим".

Він додав, що можуть з’явитися й інші цікаві варіанти боїв. За словами Лапіна, у США ще ніколи не проводили поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Плани Усика на майбутнє

До слова, раніше український боксер Олександр Усик розповів, що планує провести ще кілька поєдинків перед завершенням кар’єри. За словами чемпіона світу, наразі ведуться переговори про можливий чемпіонський бій із американцем Деонтеєм Вайлдером.

Спорт - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, новий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді.

Крім того, наступний бій чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика відбудеться влітку 2026 року. Він повідомив про це під час саміту World Sports Summit у Дубаї, пише "Чемпіон".

Нагадаємо, що воротар збірної України з футзалу та київського "ХІТа" 28-річний Олександр Сухов опинився серед претендентів на престижну індивідуальну нагороду за підсумками 2025 року FutsalPlanet.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Усик новини спорту Новини боксу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

20:35Україна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 8 січня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 8 січня

20:12Енергетика
Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

19:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

Останні новини

20:40

Надскладна головоломка для геніїв: знайдіть собаку серед ведмедів за 7 секунд

20:35

Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

20:33

5 романтичних дорам, які настільки гарні, що повертають віру в кохання

20:12

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 8 січняФото

20:09

Джунглі проти цивілізації: чому між Північною і Південною Америкою немає дороги

2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися
19:55

"У боксі все можливо": директор Усика натякнув на місце наступного бою

19:40

Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

19:29

Невпинно дорожчає з 2024 року: ціни на один продукт досягли максимуму

19:28

РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання

Реклама
18:49

Малиновий піджак і кравчучка: символи українських 90-х

18:48

В одній області оголосили жовтий рівень небезпечності: де очікується негода

18:31

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

18:28

Цей електричний кросовер вразив експертів: названо найкращу модель у 2026 році

18:24

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

18:23

Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

18:18

Що це за виття на болотах? А це США захопили російські танкериПогляд

18:00

Головна перевірка перед покупкою: як швидко визначити якісне м’ясоВідео

18:00

Скільки нас залишилося: демографічна прірва, яка вирішує майбутнє України

17:53

Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

17:52

"Завдання – фізично захистити енергетичні об’єкти", - віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба

Реклама
17:47

У Києва була друга, майже забута назва: історик розповів про загадковий топонім

17:41

Снігова буря з морозами налетить на Львів: синоптики попередили про небезпеку

17:29

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

17:20

"Це може тривати довго": тривожний прогноз про терміни закінчення війни

17:16

Лунають гучні вибухи, здійнявся дим: ворог масовано атакує Кривий Ріг, що відомо

17:14

Міф про "одну мову": чому українська, польська та російська — це різні світи

17:12

Законопроєкт №14110-д створює умови для тіньового ринку та корупційної ренти — політолог

16:57

Гарантії безпеки Україні: чого навіть не варто очікувати від партнерів

16:50

Претензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для України

16:41

Штовхати не доведеться: яка кнопка допоможе швидко витягти авто зі снігу

16:28

Ядерні гарантії - чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу Росії

16:26

Прихопили полонених і цінну інформацію: ГУР здійснило зухвалий рейд в тил РФВідео

16:11

Механізм запущено: оприлюднено алгоритм роботи групи з виконання "Дорожньої карти"

15:58

Ці собаки живуть найдовше: ТОП-7 порід, які вражають своїм довголіттям

15:44

Коли народжуються люди, яким судилося прийти до величі – чотири місяці

15:16

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:12

"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

15:12

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:10

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:01

Розкішна Дженніфер Еністон показала свій прес

Реклама
14:51

Колись із ним ходили усі гуцули: названо справжній символ сили КарпатВідео

14:45

Морози до -22°C, сніг і хуртовини: на Рівненщині прогнозують небезпечну погоду

14:33

Носило ім'я Леніна 92 роки - яке місто майже століття вшановувало вождя СРСРВідео

14:21

Циклон "ULLI" накрив Житомирщину: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

14:19

Дружина аб'юзера Кузі з "Універу" опинилася в лікарні зі зламаним хребтом

14:18

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не пускає ракети - розкрито плани Кремля

14:15

Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

13:57

Про довге прибирання можна забути: який фрукт потрібно ставити в мікрохвильовкуВідео

13:43

Морози до -20: в "Укренерго" розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

13:33

Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремляВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти