Лунають гучні вибухи, здійнявся дим: ворог масовано атакує Кривий Ріг, що відомо

Ближче до вечора 7 січня Кривий Ріг опинився під масованою атакою російських військ. Про наближення повітряних цілей неодноразово попереджали у Повітряних силах України.

Військові повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку міста, а також застерігали про можливе застосування балістичного озброєння по південних регіонах країни.

Інформацію про атаку підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо", — зазначив він.

Мешканців закликали дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати неперевірені повідомлення. За офіційними даними, в повітрі ще перебували ворожі дрони-камікадзе типу Shahed, а також зберігалася загроза балістичних ударів з боку тимчасово окупованого Криму.

Станом на цей момент відомо про трьох поранених. Усіх постраждалих доставили до лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, моніторингові канали повідомляли про появу щонайменше шести нових ворожих БпЛА в районі Запоріжжя, які, ймовірно, могли змінити курс у бік Кривого Рогу. Також надходила інформація про використання реактивних дронів.

Загрозу подальших атак і наближення ворожих безпілотників підтвердив і Олександр Вілкул, закликавши мешканців берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Міська влада та екстрені служби продовжують роботу на місцях.

Згодом аналітики повідомили про наближення до міста щонайменше десяти ворожих ударних дронів. За їхніми словами, безпілотники рухаються на вкрай низькій висоті, також не виключається застосування реактивних дронів.

За оновленою інформацією, у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про вісьмох поранених, двоє з них перебувають у важкому стані та знаходяться в операційній.

Новина доповнюється . . . . . . .

