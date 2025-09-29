Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

Маріна Фурман
29 вересня 2025, 15:43
208
Над тимчасово окупованим півостровом оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.
взрывы в Феодосии
У Феодосії пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Над Феодосієї здійнявся густий дим
  • Ймовірно, є "приліт" по нафтобазі

Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула "бавовна". Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали активно поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму.

відео дня

Удень на тимчасово окупованому півострові пролунала повітряна тривога через загрози атаки дронів. Згодом у мережі з’явилася інформація про влучання по нафтобазі.

Окупаційна влада, як зазвичай, намагатиметься приховати наслідки удару БПЛА, уже зʼявляється інформація, що нібито горять лише залишки мазуту в одній зі старих ємностей.

Водночас транспортні засоби у бік нафтобази проїхаи не можуь. Дорога повністю перекрита.

Офіційної інформації наразі немає. Українська сторона поки ніяк не коментувала вибухи в тимчасово окупованому Криму.

Лише інформацію про вибухи в Криму підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Здається проблеми з паливом будуть тільки "покращуватись", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Феодосії - дивіться відео:

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

РФ залишається без палива ударами ЗСУ

Аналітик Юрій Богданов повідомив, що все більше регіонів Росії повідомляють про дефіцит пального. А черги за пальним лише збільшуються.

"Це при тому, що реальних серйозних нових санкцій, крім українських дронів і європейських обмежень, не було. Це - короткий огляд новин енергетичної наддержави, яку набудував Путін за 25 років. І яка доживає свої останні місяці у цьому статусі", - сказав аналітик.

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Ураження російських цілей - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.

Тим часом журналісти The Sun повідомляють, що Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

Інші новини:

Про джерело: "РИА Новости"

"РИА Новости" - російське інформаційне агентство, один із головних рупорів російської пропаганди. Входить до медіагрупи "Россия сегодня" і є частиною цього бренду. Головний директор - відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. РИА Новости заборонено до мовлення в Євросоюзі за звинуваченням у маніпулюванні інформацією та грубому спотворенні фактів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нефтебаза новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:26Політика
Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:20Україна
"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Останні новини

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

Реклама
16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

15:48

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

Реклама
14:58

Як зварити ідеально розсипчастий рис: золоте правило досвідчених кулінарівВідео

14:54

Путін підписав указ про осінній призов: скільки людей диктатор відправить в армію

14:44

"Не нажеруться ніяк": сотні росіян зі скаргами зібралися під адміністрацією Путіна

14:36

З Днем захисників і захисниць України - красиві привітання у віршах і прозі

14:34

"Стерла його війна": відомий український актор загинув, захищаючи Україну

14:30

Російські окупанти зруйнували будинок відомої акторки - деталі

14:11

"Було страшно": гурт The Rasmus випустив фільм про свою поїздку в УкраїнуВідео

14:00

Які гриби найкраще сушити: простий секрет ідеальної заготівліВідео

13:59

Співачка Джамала жорстко впала зі сцени - у якому вона стані

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

12:50

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:40

Гороскоп для Тельців на жовтень 2025: час нових проєктів і балансу в життіВідео

12:33

"Самозванка": спливла правда про шлюб мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:29

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

Реклама
12:25

Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

12:08

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

11:55

Відома українська співачка народила третю дитину - як назвали малюка

11:49

Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти