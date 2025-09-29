Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

Над тимчасово окупованим півостровом оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

https://glavred.net/war/moshchnye-vzryvy-progremeli-v-feodosii-chernyy-dym-podnimaetsya-nad-neftebazoy-10702310.html Посилання скопійоване

У Феодосії пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Над Феодосієї здійнявся густий дим

Ймовірно, є "приліт" по нафтобазі

Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула "бавовна". Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали активно поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму.

відео дня

Удень на тимчасово окупованому півострові пролунала повітряна тривога через загрози атаки дронів. Згодом у мережі з’явилася інформація про влучання по нафтобазі.

Окупаційна влада, як зазвичай, намагатиметься приховати наслідки удару БПЛА, уже зʼявляється інформація, що нібито горять лише залишки мазуту в одній зі старих ємностей.

Водночас транспортні засоби у бік нафтобази проїхаи не можуь. Дорога повністю перекрита.

Офіційної інформації наразі немає. Українська сторона поки ніяк не коментувала вибухи в тимчасово окупованому Криму.

Лише інформацію про вибухи в Криму підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Здається проблеми з паливом будуть тільки "покращуватись", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Феодосії - дивіться відео:

РФ залишається без палива ударами ЗСУ

Аналітик Юрій Богданов повідомив, що все більше регіонів Росії повідомляють про дефіцит пального. А черги за пальним лише збільшуються.

"Це при тому, що реальних серйозних нових санкцій, крім українських дронів і європейських обмежень, не було. Це - короткий огляд новин енергетичної наддержави, яку набудував Путін за 25 років. І яка доживає свої останні місяці у цьому статусі", - сказав аналітик.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Ураження російських цілей - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.

У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.

Тим часом журналісти The Sun повідомляють, що Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

Інші новини:

Про джерело: "РИА Новости" "РИА Новости" - російське інформаційне агентство, один із головних рупорів російської пропаганди. Входить до медіагрупи "Россия сегодня" і є частиною цього бренду. Головний директор - відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. РИА Новости заборонено до мовлення в Євросоюзі за звинуваченням у маніпулюванні інформацією та грубому спотворенні фактів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред