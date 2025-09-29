Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

Коротко:
- Над Феодосієї здійнявся густий дим
- Ймовірно, є "приліт" по нафтобазі
Вдень 29 вересня у тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула "бавовна". Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцеві Telegram-канали активно поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму.
Удень на тимчасово окупованому півострові пролунала повітряна тривога через загрози атаки дронів. Згодом у мережі з’явилася інформація про влучання по нафтобазі.
Окупаційна влада, як зазвичай, намагатиметься приховати наслідки удару БПЛА, уже зʼявляється інформація, що нібито горять лише залишки мазуту в одній зі старих ємностей.
Водночас транспортні засоби у бік нафтобази проїхаи не можуь. Дорога повністю перекрита.
Офіційної інформації наразі немає. Українська сторона поки ніяк не коментувала вибухи в тимчасово окупованому Криму.
Лише інформацію про вибухи в Криму підтвердив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Здається проблеми з паливом будуть тільки "покращуватись", - йдеться в повідомленні.
Вибухи у Феодосії - дивіться відео:
РФ залишається без палива ударами ЗСУ
Аналітик Юрій Богданов повідомив, що все більше регіонів Росії повідомляють про дефіцит пального. А черги за пальним лише збільшуються.
"Це при тому, що реальних серйозних нових санкцій, крім українських дронів і європейських обмежень, не було. Це - короткий огляд новин енергетичної наддержави, яку набудував Путін за 25 років. І яка доживає свої останні місяці у цьому статусі", - сказав аналітик.
Ураження російських цілей - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону. Як повідомив оперштаб регіону, Афіпський НПЗ загорівся.
У ніч із 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований за понад 450 км від українського кордону.
Тим часом журналісти The Sun повідомляють, що Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.
