До 12 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 8 січня

Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.

Графік вимкнення світла в Сумах 8 січня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Чи будуть вимикати світло в Сумах 8 січня

Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 8 січня

У Сумах 8 січня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 1.2:

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 00:00;

черга 2.1:

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 22:00;

черга 2.2:

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

з 22:00 до 23:00;

черга 3.1:

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

з 20:00 до 22:00;

черга 3.2:

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

з 18:00 до 20:00;

черга 4.1:

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 16:00 до 20:00;

черга 4.2:

з 2:00 до 6:00;

з 8:00 до 12:00;

з 14:00 до 18:00;

черга 5.1:

з 00:00 до 2:00;

з 6:00 до 10:00;

з 12:00 до 16:00;

черга 5.2:

з 00:00 до 2:00;

з 4:00 до 8:00;

з 10:00 до 14:00;

з 22:00 до 00:00;

черга 6.1:

з 2:00 до 4:00;

з 8:00 до 12:00;

з 20:00 до 00:00;

черга 6.2:

з 00:00 до 2:00;

з 8:00 до 12:00;

з 18:00 до 22:00.

Графік вимкнення світла в Сумах на 8 січня / фото: Сумиобленерго

Якими будуть відключення – думка експерта

Експерти вважають, що графіки відключень електроенергії в Україні можуть залишатися чинними щонайменше до початку весни.

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, зазначає, що навіть якщо ракетні удари припиняться і ремонтні роботи відновляться, суттєвого покращення роботи генерації та мереж до кінця зими очікувати не варто.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

