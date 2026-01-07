Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

Руслан Іваненко
7 січня 2026, 18:31
280
Оператор наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом дня
Свет, отключение
Споживачам радять економно користуватися електроенергією у періоди подачі / колаж: Главред, фото:freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні 8 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії
  • Промислові споживачі отримають обмеження потужності
  • Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після ударів РФ

Через наслідки російських атак в Україні знову вводять обмеження в енергосистемі. У четвер, 8 січня, в усіх регіонах країни застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Причини обмежень

Про це повідомив оператор системи передачі "Укренерго" у своєму офіційному Telegram-каналі. Причиною таких заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, які призвели до серйозних пошкоджень.

відео дня

Рекомендації для споживачів

В компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом дня. Споживачам радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні, щоб знати точний час і тривалість обмежень.

Також українців закликають раціонально користуватися електроенергією в періоди її подачі за графіком, аби не створювати додаткове навантаження на мережу.

Оновлену інформацію та графіки відключень можна знайти на сайті "Укренерго" та ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Обмеження стають неминучими:
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться обмеження в морози — думка експерта

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що у разі зниження температури повітря до близько -20 °C протягом кількох днів енергосистема потребуватиме додаткових заходів стабілізації.

За його словами, у такій ситуації компанія може бути змушена посилити балансування, що передбачає додавання ще однієї черги до графіків погодинних відключень.

"Щоб забезпечити безаварійну роботу енергосистеми, доведеться посилити заходи обмеження. Орієнтовно це означає плюс одна черга до графіків відключень", — зазначив Зайченко, підкресливши, що такі кроки необхідні для стабільності мережі.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, що в уряді готують важливе рішення щодо відключення світла. У деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Крім того, у Львові від ночі 7 січня без електропостачання залишилася частина лікарень та повністю зупинено комунальний електротранспорт.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Укренерго новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

18:31Енергетика
Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

18:24Економіка
Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

18:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назву

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назву

Останні новини

18:49

Малиновий піджак і кравчучка: символи українських 90-х

18:48

В одній області оголосили жовтий рівень небезпечності: де очікується негода

18:31

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

18:28

Цей електричний кросовер вразив експертів: названо найкращу модель у 2026 році

18:24

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися2026-й стане переломним: Шапран - про межу, за якою економіка РФ почне ламатися
18:23

Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

18:18

Що це за виття на болотах? А це США захопили російські танкериПогляд

18:00

Головна перевірка перед покупкою: як швидко визначити якісне м’ясоВідео

18:00

Скільки нас залишилося: демографічна прірва, яка вирішує майбутнє України

Реклама
17:53

Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

17:52

"Завдання – фізично захистити енергетичні об’єкти", - віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба

17:47

У Києва була друга, майже забута назва: історик розповів про загадковий топонім

17:41

Снігова буря з морозами налетить на Львів: синоптики попередили про небезпеку

17:29

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

17:20

"Це може тривати довго": тривожний прогноз про терміни закінчення війни

17:16

Лунають гучні вибухи, здійнявся дим: ворог масовано атакує Кривий Ріг, що відомо

17:14

Міф про "одну мову": чому українська, польська та російська — це різні світи

17:12

Законопроєкт №14110-д створює умови для тіньового ринку та корупційної ренти — політолог

16:57

Гарантії безпеки Україні: чого навіть не варто очікувати від партнерів

16:50

Претензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для України

Реклама
16:41

Штовхати не доведеться: яка кнопка допоможе швидко витягти авто зі снігу

16:28

Ядерні гарантії - чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу Росії

16:26

Прихопили полонених і цінну інформацію: ГУР здійснило зухвалий рейд в тил РФВідео

16:11

Механізм запущено: оприлюднено алгоритм роботи групи з виконання "Дорожньої карти"

15:58

Ці собаки живуть найдовше: ТОП-7 порід, які вражають своїм довголіттям

15:44

Коли народжуються люди, яким судилося прийти до величі – чотири місяці

15:16

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:12

"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

15:12

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

15:10

На Україну насувається найнебезпечніше похолодання: названо дати атаки морозу -20

15:01

Розкішна Дженніфер Еністон показала свій прес

14:51

Колись із ним ходили усі гуцули: названо справжній символ сили КарпатВідео

14:45

Морози до -22°C, сніг і хуртовини: на Рівненщині прогнозують небезпечну погоду

14:33

Носило ім'я Леніна 92 роки - яке місто майже століття вшановувало вождя СРСРВідео

14:21

Циклон "ULLI" накрив Житомирщину: синоптикиня попередила про різке погіршення погоди

14:19

Дружина аб'юзера Кузі з "Універу" опинилася в лікарні зі зламаним хребтом

14:18

Чому Росія піднімає стратегічну авіацію, але не пускає ракети - розкрито плани Кремля

14:15

Поспішали розлучитися: Ніколь Кідман офіційно знову холостячка

13:57

Про довге прибирання можна забути: який фрукт потрібно ставити в мікрохвильовкуВідео

13:43

Морози до -20: в "Укренерго" розкрили, чи стануть графіки відключень жорсткішими

Реклама
13:33

Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремляВідео

13:26

СБУ розслідує знищення кременчуцького заводу, локацію якого публікував місцевий депутат

13:17

Після приголомшливого успіху: на шанувальників "Служниці" чекає друга частинаВідео

12:59

Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi у поїздах - скільки коштує і як підключитися

12:53

Масштабна пожежа і вибухи: Сили оборони підірвали нафтобазу та склад росіян

12:45

Війна РФ–НАТО може спалахнути раніше: що розкрив секретний документ Німеччини

12:23

Мир і гарантії безпеки для Києва: Буданов заявив про "конкретні результати"

12:10

Китайський гороскоп на завтра 8 грудня: Козлам - помилки, Мавпам - критика

12:06

Чому після прання зникає одна шкарпетка і що з цим робитиВідео

11:56

Радянські підручники й російські фільми: що знайшли в нелегальній школі УПЦ МП

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти