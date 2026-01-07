Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

Оператор наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом дня

Споживачам радять економно користуватися електроенергією у періоди подачі / колаж: Главред, фото:freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні 8 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії

Промислові споживачі отримають обмеження потужності

Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури після ударів РФ

Через наслідки російських атак в Україні знову вводять обмеження в енергосистемі. У четвер, 8 січня, в усіх регіонах країни застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Причини обмежень

Про це повідомив оператор системи передачі "Укренерго" у своєму офіційному Telegram-каналі. Причиною таких заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, які призвели до серйозних пошкоджень.

Рекомендації для споживачів

В компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом дня. Споживачам радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні, щоб знати точний час і тривалість обмежень.

Також українців закликають раціонально користуватися електроенергією в періоди її подачі за графіком, аби не створювати додаткове навантаження на мережу.

Оновлену інформацію та графіки відключень можна знайти на сайті "Укренерго" та ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться обмеження в морози — думка експерта

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що у разі зниження температури повітря до близько -20 °C протягом кількох днів енергосистема потребуватиме додаткових заходів стабілізації.

За його словами, у такій ситуації компанія може бути змушена посилити балансування, що передбачає додавання ще однієї черги до графіків погодинних відключень.

"Щоб забезпечити безаварійну роботу енергосистеми, доведеться посилити заходи обмеження. Орієнтовно це означає плюс одна черга до графіків відключень", — зазначив Зайченко, підкресливши, що такі кроки необхідні для стабільності мережі.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба повідомляв про те, що в уряді готують важливе рішення щодо відключення світла. У деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Крім того, у Львові від ночі 7 січня без електропостачання залишилася частина лікарень та повністю зупинено комунальний електротранспорт.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

