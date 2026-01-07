Рус
Читати російською
Рекордний "зліт" долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку

Олексій Тесля
7 січня 2026, 23:22
Наприкінці грудня держава традиційно здійснює значні виплати, які потім поступово "розчиняються" в економіці.
Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

  • Подорожчання валют на стику років має типовий сезонний характер
  • Гроші надходять бізнесу та населенню, після чого йдуть на імпортні розрахунки

Національний банк України зафіксував максимальне значення курсу долара — понад 42,55 грн.

Однак експерти відзначають, що подорожчання американської та європейської валют на стику років має типовий сезонний характер, повідомили в Центрі економічної стратегії.

Як пояснив глава ЦЕС Гліб Вишлінський, подібна динаміка повторюється практично щорічно і безпосередньо пов'язана з бюджетними процесами. Наприкінці грудня держава традиційно здійснює значні виплати, які потім поступово "розчиняються" в економіці. Ці гроші надходять бізнесу та населенню, після чого частково спрямовуються на імпортні розрахунки, купівлю іноземної валюти або заощадження.

Додатковий тиск на валютний ринок, за його словами, створюють святкові поїздки за кордон. Незважаючи на війну, частина українців виїжджає за межі країни — на відпочинок або до родичів, що збільшує обсяги валютних операцій через банки та міжнародні платіжні системи.

Експерт також підкреслив, що навіть помітне на перший погляд подорожчання — наприклад, на 50 копійок при курсі 42–43 гривні за долар — у відносному вираженні становить менше одного відсотка. Це значно менше, ніж звичайні добові коливання на світових ринках, зокрема зміни курсу євро по відношенню до долара.

Думка аналітиків про валютний курс

Експерти інвестиційної компанії ICU відзначили, що останнє зміцнення гривні не стало несподіванкою і було обумовлено продуманою політикою Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для утримання балансу на ринку.

У перспективі, за їхньою оцінкою, регулятор може почати діяти менш жорстко, даючи курсу більше свободи і поступово переходячи до помірного, керованого зниження вартості гривні.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортується іноземної валюти.

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

курс валют курс долара
Реклама

Кирило Буданов кардинально змінив імідж і вперше з'явився в костюмі

Рекордний "зліт" долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку

Мурат Налчаджиоглу забрав дочку від Ані Лорак і показав її в купальнику

Після ворожої атаки в двох регіонах України повний блекаут— яка ситуація

Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося

Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січняФото

У Києві ліфт зірвався вниз: ЗМІ дізналися про потерпілого, з'явилися несподівані подробиці

Син Повалія з'явився в соціальній мережі і заговорив українською мовою

Наталія Могилевська покинула Україну разом з дітьми та чоловіком - причина

В Україні можливі відключення світла поза графіком – в уряді зробили заяву

Крах за сценарієм 1991 року: експерт назвав "стоп-фактор", який зупинить РФ ексклюзив

Батареї більше не потрібні: ТОП способів, як зігрітися взимку в будинку без опаленняВідео

Василь Вірастюк вперше показав свого п'ятого сина від молодої дружини

До 12 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 8 січня

Світиться: 58-річна Памела Андерсон без макіяжу зустрілася з подругами

Надскладна головоломка для геніїв: знайдіть собаку серед ведмедів за 7 секунд

Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни й назвав ймовірні терміни

5 романтичних дорам, які настільки гарні, що повертають віру в кохання

Графіки вимкнення світла для Києва та області: якими будуть обмеження ДТЕК 8 січняФото

Джунглі проти цивілізації: чому між Північною і Південною Америкою немає дороги

"У боксі все можливо": директор Усика натякнув на місце наступного бою

Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

Невпинно дорожчає з 2024 року: ціни на один продукт досягли максимуму

РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання

Малиновий піджак і кравчучка: символи українських 90-х

В одній області оголосили жовтий рівень небезпечності: де очікується негода

Обмеження стають неминучими: "Укренерго" оприлюднило план вимкнень на 8 січня

Цей електричний кросовер вразив експертів: названо найкращу модель у 2026 році

Гривня шалено полетіла вниз: новий курс валют на 8 січня

Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з Трампом: коли і де планується

Що це за виття на болотах? А це США захопили російські танкериПогляд

Головна перевірка перед покупкою: як швидко визначити якісне м’ясоВідео

Скільки нас залишилося: демографічна прірва, яка вирішує майбутнє України

Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

"Завдання – фізично захистити енергетичні об’єкти", - віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба

У Києва була друга, майже забута назва: історик розповів про загадковий топонім

Снігова буря з морозами налетить на Львів: синоптики попередили про небезпеку

США захопили російські танкери після двох тижнів погоні - Reuters

"Це може тривати довго": тривожний прогноз про терміни закінчення війни

Лунають гучні вибухи, здійнявся дим: ворог масовано атакує Кривий Ріг, що відомо

Міф про "одну мову": чому українська, польська та російська — це різні світи

Законопроєкт №14110-д створює умови для тіньового ринку та корупційної ренти — політолог

Гарантії безпеки Україні: чого навіть не варто очікувати від партнерів

Претензії Трампа до Гренландії та Венесуели: Розумний – про ризики для України

Штовхати не доведеться: яка кнопка допоможе швидко витягти авто зі снігу

Ядерні гарантії - чи будуть союзники захищати Україну в разі нового нападу Росії

Прихопили полонених і цінну інформацію: ГУР здійснило зухвалий рейд в тил РФВідео

Механізм запущено: оприлюднено алгоритм роботи групи з виконання "Дорожньої карти"

Ці собаки живуть найдовше: ТОП-7 порід, які вражають своїм довголіттям

Коли народжуються люди, яким судилося прийти до величі – чотири місяці

