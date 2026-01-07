Рекордний 'зліт' долара: розкрито причину різкого стрибка на валютному ринку

Наприкінці грудня держава традиційно здійснює значні виплати, які потім поступово "розчиняються" в економіці.

Названо причину подорожчання долара / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Подорожчання валют на стику років має типовий сезонний характер

Гроші надходять бізнесу та населенню, після чого йдуть на імпортні розрахунки

Національний банк України зафіксував максимальне значення курсу долара — понад 42,55 грн.

Однак експерти відзначають, що подорожчання американської та європейської валют на стику років має типовий сезонний характер, повідомили в Центрі економічної стратегії.

Як пояснив глава ЦЕС Гліб Вишлінський, подібна динаміка повторюється практично щорічно і безпосередньо пов'язана з бюджетними процесами. Наприкінці грудня держава традиційно здійснює значні виплати, які потім поступово "розчиняються" в економіці. Ці гроші надходять бізнесу та населенню, після чого частково спрямовуються на імпортні розрахунки, купівлю іноземної валюти або заощадження.

Додатковий тиск на валютний ринок, за його словами, створюють святкові поїздки за кордон. Незважаючи на війну, частина українців виїжджає за межі країни — на відпочинок або до родичів, що збільшує обсяги валютних операцій через банки та міжнародні платіжні системи.

Експерт також підкреслив, що навіть помітне на перший погляд подорожчання — наприклад, на 50 копійок при курсі 42–43 гривні за долар — у відносному вираженні становить менше одного відсотка. Це значно менше, ніж звичайні добові коливання на світових ринках, зокрема зміни курсу євро по відношенню до долара.

Думка аналітиків про валютний курс

Експерти інвестиційної компанії ICU відзначили, що останнє зміцнення гривні не стало несподіванкою і було обумовлено продуманою політикою Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для утримання балансу на ринку.

У перспективі, за їхньою оцінкою, регулятор може почати діяти менш жорстко, даючи курсу більше свободи і поступово переходячи до помірного, керованого зниження вартості гривні.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

