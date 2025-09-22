Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 'Чайка'

Разом із літаками Бе-12 завдано удару по багатоцільовому гелікоптеру російських загарбників Мі-8.

ГУР знищило два російські літаки-амфібії Бе-12 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР

Головне:

Спецпризначенці ГУР спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у Криму

Це перше ураження Бе-12 в історії

Також уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8

У неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму українські спецпризначенці з підрозділу "Примари" провели успішну операцію. Вперше в історії знищено два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"Це перше ураження Бе-12 в історії", - наголосили розвідники. відео дня

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені високотехнологічним і дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами. Їхня втрата завдає значного удару по здатності Росії контролювати морські простори Чорного та Азовського морів.

Крім того, під час операції українські розвідники уразили також уразили багатоцільовий гелікоптер Мі-8 російських окупантів.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!" - додали в ГУР.

Дивіться відео знищення російських літаків у Криму:

ГУР знищило два російські літаки-амфібії Бе-12 / Фото: скріншот

Активізація атак України на обʼєкти РФ в Криму

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Сили оборони України посилюють атаки на стратегічні об’єкти Росії на тимчасово окупованому півострові Крим. За його словами, ЗСУ наразі працюють над знищенням об'єктів ворожої протиповітряної оборони, ураженням морських цілей та наземних об’єктів, серед яких стратегічно важливі залізничні вузли.

"Крим не зник з порядку денного. Сьогодні триває активізація атак на обʼєкти РФ в окупованому Криму. Ця активізація фактично є й частиною відповіді на так званий літній наступ росіян. Дійсно, ми говоримо про те, що сьогодні Сили оборони України продовжують дуже активну роботу в Криму", - сказав він в ефірі Еспресо.

Ліквідація авіації Росії - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 26 липня на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї РФ спалахнув навчально-бойовий Су-27УБ. Місцеві повідомляли про зникнення зв’язку в населених пунктах поблизу аеродрому.

Також 9 стало відомо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка". Знищено щонайменше один літак МіГ-31 та один Су-30 або Су-34.

Як повідомляв Главред, внаслідок успішної операції Повітряних Сил ЗС України на Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

