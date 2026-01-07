Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

15 січня о 19.00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень фіналістів Нацвідбору-2026 у форматі концерту.

Нацвідбір на Євробачення-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Національний телевізійний мовник Суспільне оголосив назви пісень фіналістів Нацвідбору-2026 та анонсував новий формат їхньої презентації.

Отже, у фіналі звучатимуть такі пісні:

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

Laud - Lightkeeper

Leléka - "Рідним"

Molodi - The Legends

Monokate - "Ти тут"

Mr. Vel - Do Or Done

The Elliens - Crawling Whispers

Valeriya Force - Open Our Hearts

"ЩукаРиба" - "Моя земля"

Крім того, 15 січня о 19.00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень фіналістів Нацвідбору-2026 у форматі концерту.

Джамала - музичний продюсер шоу / фото: instagram.com, Джамала

Під час заходу можна буде вперше почути живе виконання конкурсних пісень фіналістів до їхнього виходу на стрімінгові сервіси, а також побачити виступи запрошених гостей. Ведучі - Тимур Мірошниченко та Анна Тульєва.

Нацвідбір-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Ідея провести українську препаті на кшталт подій, які організовуються в різних країнах перед міжнародним конкурсом, виникла під час розмови з єврофанами ще на початку цього сезону. Така подія дає можливість гучніше презентувати пісні учасників, більше розкрити їх як особистостей, ближче поспілкуватися з єврофанами та оглядачами конкурсу", - зазначила Оксана Скібінська, голова української делегації на "Євробаченні".

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. Під час шоу Суспільне Мовлення та Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

