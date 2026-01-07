Нацвідбір Євробачення 2026: анонсовано новий формат презентації пісень

Коротко:
Національний телевізійний мовник Суспільне оголосив назви пісень фіналістів Нацвідбору-2026 та анонсував новий формат їхньої презентації.
Отже, у фіналі звучатимуть такі пісні:
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- Laud - Lightkeeper
- Leléka - "Рідним"
- Molodi - The Legends
- Monokate - "Ти тут"
- Mr. Vel - Do Or Done
- The Elliens - Crawling Whispers
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Крім того, 15 січня о 19.00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень фіналістів Нацвідбору-2026 у форматі концерту.
Під час заходу можна буде вперше почути живе виконання конкурсних пісень фіналістів до їхнього виходу на стрімінгові сервіси, а також побачити виступи запрошених гостей. Ведучі - Тимур Мірошниченко та Анна Тульєва.
"Ідея провести українську препаті на кшталт подій, які організовуються в різних країнах перед міжнародним конкурсом, виникла під час розмови з єврофанами ще на початку цього сезону. Така подія дає можливість гучніше презентувати пісні учасників, більше розкрити їх як особистостей, ближче поспілкуватися з єврофанами та оглядачами конкурсу", - зазначила Оксана Скібінська, голова української делегації на "Євробаченні".
Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого. Під час шоу Суспільне Мовлення та Superhumans проведуть благодійний збір для протезування ветеранів.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.
