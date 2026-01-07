РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання

Головне:
- Через удар РФ загинула одна людина, також є постраждалі
- Сталося загоряння контейнерів, пошкоджено інфраструктуру
В результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.
Через удар РФ загинула одна людина, також є постраждалі, йдеться в повідомленні Адміністрації портів України (АМПУ).
"Ворог здійснив атаку на два порти Одеської області. Порт "Чорноморськ". Постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога. Порт "Південний". Одна людина загинула. Є постраждалі, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні АМПУ.
Подробиці удару РФ по портовій інфраструктурі
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в Telegram також повідомив, що всі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки.
Крім того, триває ліквідація наслідків, а порти продовжують роботу, додав віцепрем'єр.
Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна в забезпеченні продовольчої безпеки світу, - підкреслив Кулеба.
Прогноз експерта про загрозу ударів РФ
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що противник продовжує нарощувати запаси ракетного озброєння і безпілотників. За його оцінкою, це може свідчити про підготовку до нових масованих ударів.
Раніше повідомлялося про те, що РФ завдала балістичного удару по порту в Одеській області. Робота оперативних і екстрених служб ускладнена постійною повітряною тривогою.
Як писав Главред, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. В результаті атаки була важко поранена мама трьох дітей, вона померла в "швидкій".
Про персону: Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
