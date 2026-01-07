РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання

Ворог здійснив атаку на два порти Одеської області, одна людина загинула, є постраждалі.

РФ завдала удару по портах на півдні України / Колаж Главред, фото t.me/OleksiiKuleba

Головне:

Через удар РФ загинула одна людина, також є постраждалі

Сталося загоряння контейнерів, пошкоджено інфраструктуру

В результаті ударів РФ в Одеській області в порту "Чорноморськ" сталося загоряння контейнерів з маслом, а в порту "Південний" пошкоджено адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Через удар РФ загинула одна людина, також є постраждалі, йдеться в повідомленні Адміністрації портів України (АМПУ).

"Ворог здійснив атаку на два порти Одеської області. Порт "Чорноморськ". Постраждали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога. Порт "Південний". Одна людина загинула. Є постраждалі, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Подробиці удару РФ по портовій інфраструктурі

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба в Telegram також повідомив, що всі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки.

Крім того, триває ліквідація наслідків, а порти продовжують роботу, додав віцепрем'єр.

Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна в забезпеченні продовольчої безпеки світу, - підкреслив Кулеба.

/ t.me/OleksiiKuleba

Прогноз експерта про загрозу ударів РФ

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що противник продовжує нарощувати запаси ракетного озброєння і безпілотників. За його оцінкою, це може свідчити про підготовку до нових масованих ударів.

Раніше повідомлялося про те, що РФ завдала балістичного удару по порту в Одеській області. Робота оперативних і екстрених служб ускладнена постійною повітряною тривогою.

Як писав Главред, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. В результаті атаки була важко поранена мама трьох дітей, вона померла в "швидкій".

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

