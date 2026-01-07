Вируватиме потужний шторм: де будуть хуртовини, сильні снігопади та ожеледиця

Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: УНІАН

Якою буде погода вночі 8 січня

Коли температура повітря опуститься до -12 градусів

Погода в Україні 8 січня буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Черкаській областях - І рівень небезпечності. Там будуть сильні опади у вигляді мокрого снігу. Також очікується ожеледь та ожеледиця.

"Вдень 08 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: ventusky

Погода 8 січня

В Україні 8 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг, хуртовини, ожеледь та ожеледицю у багатьох областях. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, центральних та південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина; температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вночі 1- 6° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 8 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів тепла. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -7...-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Погода 8 січня у Києві

У Києві 8 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця, ожеледь та налипання мокрого снігу. Також буде туман з видимістю 300-500 м. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

