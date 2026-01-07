Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

У вівторок, 8 січня, більшість регіонів України зіштовхнуться з обмеженням споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до чотирьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного відключення становитиме кілька годин.
Графіки відключень для кожної черги
Черга 1.1:
09:00 – 13:30
19:30 – 23:00
Черга 1.2:
00:00 – 02:00
09:00 – 13:30
19:30 – 23:00
Черга 2.1:
00:00 – 02:00
09:00 – 16:00
19:30 – 23:00
Черга 2.2:
00:00 – 02:00
09:00 – 16:00
19:30 – 23:00
Черга 3.1:
08:00 – 09:00
13:30 – 19:30
23:00 – 24:00
Черга 3.2:
02:00 – 05:30
08:00 – 09:00
13:30 – 19:30
23:00 – 24:00
Черга 4.1:
02:00 – 05:30
12:30 – 16:00
23:00 – 24:00
Черга 4.2:
02:00 – 05:30
12:30 – 16:00
23:00 – 24:00
Черга 5.1:
06:00 – 09:00
16:00 – 20:00
Черга 5.2:
05:30 – 09:00
16:00 – 23:00
Черга 6.1:
05:30 – 12:30
16:00 – 19:30
Черга 6.2:
05:30 – 12:30
16:00 – 19:30
Дізнатися точний час відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК – для цього достатньо вказати адресу у відповідному віконечку.
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних відключень виглядають наступним чином:
1.1 черга:
з 00:00 до 02:00;
з 12:30 до 16:00;
з 19:30 до 23:00.
1.2 черга:
з 00:00 до 02:00;
з 12:30 до 16:00;
з 19:30 до 23:00.
2.1 черга:
з 02:00 до 05:30;
з 09:00 до 16:00;
з 23:00 до 24:00.
2.2 черга:
з 00:00 до 02:00;
з 09:00 до 16:00;
з 23:00 до 24:00.
3.1 черга:
з 05:30 до 09:00;
з 12:30 до 19:30.
3.2 черга:
з 05:30 до 09:00;
з 12:30 до 19:30.
4.1 черга:
з 02:00 до 05:30;
з 06:00 до 08:00;
з 16:00 до 19:30;
з 23:00 до 24:00.
4.2 черги:
з 02:00 до 08:00;
з 16:00 до 19:30;
з 23:00 до 24:00.
5.1 черга:
з 08:00 до 12:30;
з 19:30 до 23:00.
5.2 черга:
з 08:00 до 12:30;
з 19:30 до 23:00.
6.1 черга:
з 08:00 до 12:30;
з 16:00 до 23:00.
6.2 черга:
з 08:00 до 12:30;
з 16:00 до 23:00.
На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Їхнє розташування та графік роботи можна дізнатися на сайті обласної адміністрації. Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години. У Нікопольській громаді пункт працює цілодобово, інші – за потреби. Відвідувачам забезпечують світло, тепло, воду, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.
Новина доповнюється . . . . .
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред