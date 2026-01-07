Тривалі відключення електроенергії в Дніпрі та області: графіки на 8 січня

https://glavred.net/energy/dlitelnye-otklyucheniya-elektroenergii-v-dnepre-i-oblasti-grafiki-na-8-yanvarya-10730372.html Посилання скопійоване

У вівторок, 8 січня, більшість регіонів України зіштовхнуться з обмеженням споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до чотирьох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного відключення становитиме кілька годин.

Графіки відключень для кожної черги

Черга 1.1:

09:00 – 13:30

19:30 – 23:00

Черга 1.2:

00:00 – 02:00

09:00 – 13:30

19:30 – 23:00

Черга 2.1:

00:00 – 02:00

09:00 – 16:00

19:30 – 23:00

Черга 2.2:

00:00 – 02:00

09:00 – 16:00

19:30 – 23:00

Черга 3.1:

08:00 – 09:00

13:30 – 19:30

23:00 – 24:00

Черга 3.2:

02:00 – 05:30

08:00 – 09:00

13:30 – 19:30

23:00 – 24:00

Черга 4.1:

02:00 – 05:30

12:30 – 16:00

23:00 – 24:00

Черга 4.2:

02:00 – 05:30

12:30 – 16:00

23:00 – 24:00

Черга 5.1:

06:00 – 09:00

16:00 – 20:00

Черга 5.2:

05:30 – 09:00

16:00 – 23:00

Черга 6.1:

05:30 – 12:30

16:00 – 19:30

Черга 6.2:

05:30 – 12:30

16:00 – 19:30

Дізнатися точний час відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК – для цього достатньо вказати адресу у відповідному віконечку.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних відключень виглядають наступним чином:

1.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 12:30 до 16:00;

з 19:30 до 23:00.

1.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 12:30 до 16:00;

з 19:30 до 23:00.

2.1 черга:

з 02:00 до 05:30;

з 09:00 до 16:00;

з 23:00 до 24:00.

2.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 09:00 до 16:00;

з 23:00 до 24:00.

3.1 черга:

з 05:30 до 09:00;

з 12:30 до 19:30.

3.2 черга:

з 05:30 до 09:00;

з 12:30 до 19:30.

4.1 черга:

з 02:00 до 05:30;

з 06:00 до 08:00;

з 16:00 до 19:30;

з 23:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 02:00 до 08:00;

з 16:00 до 19:30;

з 23:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 08:00 до 12:30;

з 19:30 до 23:00.

5.2 черга:

з 08:00 до 12:30;

з 19:30 до 23:00.

6.1 черга:

з 08:00 до 12:30;

з 16:00 до 23:00.

6.2 черга:

з 08:00 до 12:30;

з 16:00 до 23:00.

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Їхнє розташування та графік роботи можна дізнатися на сайті обласної адміністрації. Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години. У Нікопольській громаді пункт працює цілодобово, інші – за потреби. Відвідувачам забезпечують світло, тепло, воду, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити.

