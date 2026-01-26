У Кремлі заявили про помилку і назвали 'принципову' умову для закінчення війни

Речник Путіна Дмитро Пєсков офіційно заявив, що продовження переговорів заплановане на наступний тиждень.

https://glavred.net/war/v-kremle-zayavili-ob-oshibke-i-nazvali-principialnoe-uslovie-dlya-okonchaniya-voyny-10735448.html Посилання скопійоване

У Путіна назвали нову принципову умову для миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Пєскова:

Не варто чекати швидких результатів від переговорів

Атмосфера зустрічей навряд чи буде дружньою

Територіальна частина "формули Анкориджа" є принциповою для Росії

У Кремлі закликають не очікувати швидких результатів від переговорів, оскільки попереду ще багато складної роботи. Сама атмосфера зустрічей навряд чи може бути дружньою. Про це заявив речник лідера РФ Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За його словами, говорити про окремі положення переговорного процесу публічно некоректно, а розраховувати на "високу результативність" тристоронніх переговорів було б помилкою, оскільки попереду ще багато роботи. Пєсков додав, що Путін постійно отримує прямі доповіді від російської делегації.

відео дня

Також він наголосив, що дружелюбності на переговорах чекати не варто, однак якщо діалог триває, сторони мають намагатися досягти певних результатів. Водночас Пєсков заявив, що територіальна частина так званої "формули Анкориджа" є принциповою для Росії.

Крім цього, речник Путіна повідомив, що продовження тристоронніх контактів заплановане на наступний тиждень, однак точної дати поки немає. Також наразі розмови з президентом США Дональдом Трампом у графіку Путіна немає, проте Пєсков запевнив, що таку зустріч або дзвінок можна "узгодити дуже швидко".

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Про що свідчить динаміка переговорів - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив у коментарі 24 Каналу, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни тривають, і наразі жодна зі сторін не демонструє готовності вийти з переговорного процесу.

За словами експерта, перебіг перемовин вказує на поступове наближення до сценарію заморожування бойових дій. Водночас вплив Європи на цей процес поступово зменшується.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - наголосив Клочок.

Переговори в Абу-Дабі 23-24 січня - новини за темою

Як повідомляв Главред, 23 січня в Абу-Дабі відбулися переговори України, США та Росії, під час яких обговорювали умови завершення війни. За підсумками першого дня компромісу досягти не вдалося. Сторони обговорювали територіальні питання, однак без результату, що підтвердив подальший масований обстріл України.

У суботу, 24 січня, завершився другий день переговорів, який тривав понад три години. Згодом Володимир Зеленський заявив, що дводенні тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ пройшли конструктивно.

Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі показали неочікувано високий рівень прогресу. За даними Axios, сторони вперше за тривалий час наблизилися до можливості зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, хоча рішень поки немає.

Крім цього, президент Зеленський наголосив, що після переговорів в Абу-Дабі кількість проблемних питань у діалозі з США та РФ зменшилась. За його словами, Україна чітко наполягає на захисті своєї території й не погодиться на передачу сходу Росії.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред