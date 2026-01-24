Рус
Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

Анна Косик
24 січня 2026, 11:58

Представники України опинилися під серйозним тиском інших сторін під час переговорів.
переговоры в абу-даби
Росія продемонструвала, що компромісу не було досягнуто / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Компромісу 23 січня в Абу-Дабі не було досягнуто
  • Росія і США посилюють тиск на Україну

На тристоронній зустрічі представників України, США та країни-агресорки Росії в Абу-Дабі 23 січня жодних ознак компромісу не було досягнуто. Про це пише видання Reuters.

Хоча українські та російські переговорники обговорювали життєво важливе питання територій, зустріч не мала позитивного результату, на що вказує сьогоднішній масований обстріл України.



"Російські авіаудари занурили Україну в найгіршу енергетичну кризу за майже чотирирічну війну", - йдеться у статті.

Видання стверджує, що США у переговорах щодо досягнення мирної угоди посилюють тиск, але не на Росію, як агресора, а на Україну. З іншого боку Москва вимагає поступок від Києва.

Кремль хоче отримати усю східну промислову зону Донбасу, перш ніж припинити бойові дії в Україні.

Про що свідчить динаміка переговорів в Абу-Дабі - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.

За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій. При цьому роль Європи в цьому процесі стає все менш помітною.

Мирний план США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Зеленського, представники української, американської та російської делегацій на переговорах в Абу-Дабі обговорюють параметри закінчення війни і чекають відповіді від РФ.

23 січня секретар РНБО України Рустем Умеров заявив, що українська команда "готова працювати в різних форматах" і сьогодні, 24 січня, переговори продовжаться.

Раніше також донька колишнього спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що з огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати сьогоднішній російський обстріл як сигнал про наміри Росії щодо миру.



Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Абу-Даби Масштабна ракетна атака на енергетику Переговори про припинення вогню Переговори в Абу-Дабі



18:29

Чому не можна підмітати підлогу 24 січня: суворі прикмети у свято цього дня

