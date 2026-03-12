РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

РФ проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації для підготовки масованого удару по Україні.

Росія може атакувати об’єкти водопостачання та водовідведення / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

РФ проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації

Бомбардувальники Ту-95 споряджають ракетами, готуючи удар

Можливі удари по енергетичній та водопостачальній інфраструктурі

Країна-агресорка Росія проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації, а також споряджає бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки на Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключовими цілями ударів можуть стати об’єкти водопостачання.

Про ймовірність нового удару розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua. За його словами, активність стратегічної авіації РФ вказує на серйозну підготовку.

"Вони давно не використовували крилаті ракети та балістику повітряного базування. Є відомості про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", — зазначив Жданов.

Водночас експерт припускає, що крилаті ракети будуть застосовані обмежено, головним чином для перевантаження української протиповітряної оборони. Основну загрозу, за його словами, становитиме комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

Ймовірні дати та час удару

Жданов прогнозує, що масований удар може відбутися у ніч проти вихідних, традиційно у суботу або неділю, зокрема 14–15 березня.

"Зазвичай перед вихідними вони завдають комбінованого масованого ракетного удару по території України", — пояснив експерт.

Яка авіація може бути залучена

За словами Жданова, основою удару може стати стратегічна авіація РФ, зокрема Міг-31, Ту-22М3 з ракетами Х-22 та Ту-95. Проте експерт зауважує, що Росія навряд чи зможе підняти в повітря велику кількість літаків через технічний стан авіації.

Крім авіації, можливе використання наземних ракетних комплексів, зокрема "Іскандерів". Окрему небезпеку становлять удари по об’єктах водопостачання та водовідведення.

Літаки, якими обстрілють Україну / Інфографіка: Главред

Енергетична інфраструктура під загрозою

Жданов підкреслив, що Росія навряд чи відмовиться від атак на енергетичні об’єкти.

"Вони добре знають періоди пікового споживання електроенергії — взимку та влітку — і цілеспрямовано можуть вражати міста-мільйонники або столицю", — зазначив експерт.

Таким чином, українські військові та енергетики готуються до можливого масованого удару, а стратегія РФ, ймовірно, поєднає удари по інфраструктурі та спробу перевантажити ППО.

Особливу загрозу, за його словами, становлять удари по системах водопостачання та водовідведення.

"Можливі атаки можуть зачепити як водопостачання, так і водовідведення", — пояснив Жданов.

