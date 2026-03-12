Рус
РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 23:15оновлено 12 березня, 23:53
РФ проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації для підготовки масованого удару по Україні.
Росія може атакувати об’єкти водопостачання та водовідведення / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • РФ проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації
  • Бомбардувальники Ту-95 споряджають ракетами, готуючи удар
  • Можливі удари по енергетичній та водопостачальній інфраструктурі

Країна-агресорка Росія проводить тренування та передислокацію стратегічної авіації, а також споряджає бомбардувальники Ту-95 ракетами, що може свідчити про підготовку до масштабної атаки на Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключовими цілями ударів можуть стати об’єкти водопостачання.

Про ймовірність нового удару розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua. За його словами, активність стратегічної авіації РФ вказує на серйозну підготовку.

відео дня

"Вони давно не використовували крилаті ракети та балістику повітряного базування. Є відомості про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", — зазначив Жданов.

Водночас експерт припускає, що крилаті ракети будуть застосовані обмежено, головним чином для перевантаження української протиповітряної оборони. Основну загрозу, за його словами, становитиме комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

Ймовірні дати та час удару

Жданов прогнозує, що масований удар може відбутися у ніч проти вихідних, традиційно у суботу або неділю, зокрема 14–15 березня.

"Зазвичай перед вихідними вони завдають комбінованого масованого ракетного удару по території України", — пояснив експерт.

Яка авіація може бути залучена

За словами Жданова, основою удару може стати стратегічна авіація РФ, зокрема Міг-31, Ту-22М3 з ракетами Х-22 та Ту-95. Проте експерт зауважує, що Росія навряд чи зможе підняти в повітря велику кількість літаків через технічний стан авіації.

Крім авіації, можливе використання наземних ракетних комплексів, зокрема "Іскандерів". Окрему небезпеку становлять удари по об’єктах водопостачання та водовідведення.

Літаки, якими обстрілють Україну / Інфографіка: Главред

Енергетична інфраструктура під загрозою

Жданов підкреслив, що Росія навряд чи відмовиться від атак на енергетичні об’єкти.

"Вони добре знають періоди пікового споживання електроенергії — взимку та влітку — і цілеспрямовано можуть вражати міста-мільйонники або столицю", — зазначив експерт.

Таким чином, українські військові та енергетики готуються до можливого масованого удару, а стратегія РФ, ймовірно, поєднає удари по інфраструктурі та спробу перевантажити ППО.

Особливу загрозу, за його словами, становлять удари по системах водопостачання та водовідведення.

"Можливі атаки можуть зачепити як водопостачання, так і водовідведення", — пояснив Жданов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Також вранці 11 березня російські окупаційні війська атакували Харків. Унаслідок удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, 11 березня армія країни-агресорки РФ дроном вдарила по будівлі районного управління поліції в Шостці Сумської області.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні водоснабжение новини України енергетика атака дронів Ракетна атака на Україну
Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

