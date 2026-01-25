'Вони хочуть цієї цілі': Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

Зеленський заявив, що переговори щодо врегулювання війни тривають у межах 20-пунктного плану, а кількість спірних питань поступово скорочується.

Мирні переговори з РФ - Зеленський назвав головну ціль Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Зеленський:

За підсумками переговорів в ОАЕ проблемних питань стало менше

Україна не погодиться на те, щоб віддати схід росіянам

Важливо, щоб Росія та Америка були готові до компромісу

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі переговорів з США та Росією в Абу-Дабі та повідомив про вирішення ряду проблемних питань. Про це він заявив під час пресконференції з лідерами Литви та Польщі, яку транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що зустріч в Абу-Дабі відбулася у тристоронньому форматі, що стало рідкісним випадком за тривалий час. У переговорах брали участь не лише дипломати, а й військові усіх трьох сторін.

"Обговорюється 20-пунктний план і проблемні питання. Проблемних питань було дуже багато. Їх стало менше і вже достатньо довгий час Росія хоче зробити все, щоб Україна не була на сході нашої держави. Зрозуміла причина, вони ставили це як за ціль і тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть", - сказав він.

Президент підкреслив, що позиція України є чіткою і загальновідомою, адже вона захищає себе та свою територію й не веде бойових дій на землі іншої країни. Саме тому, за його словами, не може бути претензій до української сторони.

Він наголосив на принциповій відмінності між українським і російським підходами, водночас зазначивши, що США намагаються знайти компромісне рішення, а Україна погоджується на діалог у тристоронньому форматі.

За словами Зеленського, ці контакти можуть стати першими кроками на шляху до компромісу, однак для його досягнення необхідна готовність усіх учасників процесу, включно з американською стороною.

Мирний план з 20 пунктів для завершення війни / Інфографіка: Главред

За яким сценарієм рухаються переговори - думка експерта

Як писав Главред, переговорний процес за участю України, США та Росії щодо припинення війни продовжується, і жодна зі сторін наразі не заявляє про намір вийти з діалогу. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що ухвалення ключових рішень і надалі зосереджене в руках одного центру влади в Кремлі.

Він також звернув увагу, що перебіг перемовин вказує на поступовий рух до сценарію замороження бойових дій, водночас участь і вплив європейських країн у цьому процесі помітно зменшуються.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", — зазначив Клочок.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час закритих консультацій в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали можливі шляхи врегулювання ситуації на сході країни. За інформацією The New York Times, серед варіантів, які розглядалися, була ідея розміщення міжнародного контингенту на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Водночас тристороння зустріч представників України, США та Росії, що відбулася 23 січня в Абу-Дабі, не дала жодних результатів у напрямку компромісу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело, переговори проходили у розширеному форматі, після чого делегації розділилися на дві групи — політичну та військову. У політичному блоці істотного поступу досягти не вдалося.

