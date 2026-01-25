Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

Юрій Берендій
25 січня 2026, 18:52
677
Зеленський заявив, що переговори щодо врегулювання війни тривають у межах 20-пунктного плану, а кількість спірних питань поступово скорочується.
'Вони хочуть цієї цілі': Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами
Мирні переговори з РФ - Зеленський назвав головну ціль Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Зеленський:

  • За підсумками переговорів в ОАЕ проблемних питань стало менше
  • Україна не погодиться на те, щоб віддати схід росіянам
  • Важливо, щоб Росія та Америка були готові до компромісу

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі переговорів з США та Росією в Абу-Дабі та повідомив про вирішення ряду проблемних питань. Про це він заявив під час пресконференції з лідерами Литви та Польщі, яку транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що зустріч в Абу-Дабі відбулася у тристоронньому форматі, що стало рідкісним випадком за тривалий час. У переговорах брали участь не лише дипломати, а й військові усіх трьох сторін.

відео дня

"Обговорюється 20-пунктний план і проблемні питання. Проблемних питань було дуже багато. Їх стало менше і вже достатньо довгий час Росія хоче зробити все, щоб Україна не була на сході нашої держави. Зрозуміла причина, вони ставили це як за ціль і тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть досягти цієї цілі. На фронті вони поки що цього зробити не можуть", - сказав він.

Президент підкреслив, що позиція України є чіткою і загальновідомою, адже вона захищає себе та свою територію й не веде бойових дій на землі іншої країни. Саме тому, за його словами, не може бути претензій до української сторони.

Він наголосив на принциповій відмінності між українським і російським підходами, водночас зазначивши, що США намагаються знайти компромісне рішення, а Україна погоджується на діалог у тристоронньому форматі.

За словами Зеленського, ці контакти можуть стати першими кроками на шляху до компромісу, однак для його досягнення необхідна готовність усіх учасників процесу, включно з американською стороною.

'Вони хочуть цієї цілі': Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами
Мирний план з 20 пунктів для завершення війни / Інфографіка: Главред

За яким сценарієм рухаються переговори - думка експерта

Як писав Главред, переговорний процес за участю України, США та Росії щодо припинення війни продовжується, і жодна зі сторін наразі не заявляє про намір вийти з діалогу. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що ухвалення ключових рішень і надалі зосереджене в руках одного центру влади в Кремлі.

Він також звернув увагу, що перебіг перемовин вказує на поступовий рух до сценарію замороження бойових дій, водночас участь і вплив європейських країн у цьому процесі помітно зменшуються.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", — зазначив Клочок.

Переговори в ОАЕ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час закритих консультацій в Абу-Дабі делегації України та США обговорювали можливі шляхи врегулювання ситуації на сході країни. За інформацією The New York Times, серед варіантів, які розглядалися, була ідея розміщення міжнародного контингенту на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Водночас тристороння зустріч представників України, США та Росії, що відбулася 23 січня в Абу-Дабі, не дала жодних результатів у напрямку компромісу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає РБК-Україна з посиланням на обізнане джерело, переговори проходили у розширеному форматі, після чого делегації розділилися на дві групи — політичну та військову. У політичному блоці істотного поступу досягти не вдалося.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:34Війна
"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:26Україна
"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

20:46

Урожай буде більший: які плодові дерева потрібно обрізати, поки вони "сплять"

20:34

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:32

"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськомВідео

20:26

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:16

Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
19:51

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

19:28

Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

19:26

Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

19:23

Після 25 січня все зміниться: у трьох знаків зодіаку починається світла смуга

Реклама
19:02

Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

18:52

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:45

Місто чекають температурні гойдалки: якою буде погода в Дніпрі цього тижня

18:31

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

18:29

Копійчаний засіб є на будь-якій кухні: як швидко видалити цвіль і конденсат

18:07

"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секретВідео

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

17:16

Гороскоп на завтра 26 січня: Ракам - витрати, Рибам - море задоволення

17:15

Знають навіть не всі вчителі: п’ять українських слів, значення яких здивує багатьохВідео

Реклама
16:59

Ольга Сумська опублікувала рідкісне селфі з "російською" донькою

16:43

Небезпечна звичка: 5 приладів, які треба вимикати з розетки перед виходом з дому

16:37

Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусівВідео

16:20

"Один інсульт, потім другий": в якому стані Олег Винник

16:10

Англійська не з підручника: 10 скорочень, без яких вас не зрозуміють

15:44

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

15:37

Негода на підході: в Тернопільській області оголосили штормове попередження

15:34

Коти розуміють мову людей: вчені з'ясували слова, на які вони реагують

15:21

"Україно, я згасаю": втікач Потап представив пісню про БатьківщинуВідео

15:14

Вибила другу росіянку: Світоліна тріумфально вийшла в 1/4 Australian Open

15:12

Хто залишив Львів без світла: відповідальність міської влади у цифрах

15:05

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

14:42

Набагато менше, ніж здається водіям: скільки років реально "живуть" зимові шиниВідео

14:09

Таємне життя котів: що вони роблять, коли залишаються самі вдомаВідео

14:08

Дрова, що не гріють: лісник пояснив, які з них не підходять для опалення

13:52

"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

13:52

"Не могли залишитись осторонь": ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

13:33

Не для магазинів: таємниця радянської води в бляшанках

13:11

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

13:07

Долар - не панацея: українцям порадили, у що зараз краще вкладати заощадження

Реклама
13:03

Морози готують реванш: коли температура в Україні знову впаде до -17 градусів

12:26

Фінансовий гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

12:20

Росія готує нові "катастрофічні кроки": Максакова розкрила сенс погроз КремляВідео

12:14

"Стала ангелом-охоронцем": Сеітаблаєв назвав актрису, яка замінила йому матір

12:05

Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія

12:04

РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 26 січня: Драконам - гармонія, Зміям - завал

11:44

Любовний гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого

11:27

Тональний крем, BB, CC, DD-крем: у чому різниця і як не помилитися з вибором

11:20

"Жінка у мене": наречений Лесі Нікітюк зробив зворушливе зізнання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти