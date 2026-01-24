'Багато встигли обговорити': Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

Президент України анонсував продовження тристоронніх зустрічей.

https://glavred.net/war/mnogoe-uspeli-obsudit-zelenskiy-raskryl-rezultaty-peregovorov-v-abu-dabi-10735091.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією в ОАЕ пройшли конструктвно. Сторони обговорили параметри завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зустрічі в Еміратах завершились. І це перший такий формат за доволі довгий час - дводенні тристоронні зустрічі. Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що основна увага була зосереджена на обговоренні того, як саме має закінчитися війна. За його словами, американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

відео дня

"Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки",- зазначив президент.

Глава держави додав, що за підсумками переговорів сторони домовилися доповісти лідерам та узгодити подальші кроки. Військові визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі, яка, за готовності сторін, може відбутися наступного тижня.

"За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню. Вдячний ОАЕ та особисто пану президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі", - наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред