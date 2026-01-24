В Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, РФ та США: перші подробиці

Тристоронні переговори в Абу-Дабі тривали понад три години.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі тривали понад три години

Наступний раунд переговорів може відбутися наступного тижня

У РФ заявили, що зустріч мала результати

У суботу, 24 січня, в ОАЕ завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між представниками України, США та Росії. Зустріч тривала понад три години. Про це Суспільному повідомили в джерела в українській делегації.

Радник глави держави Дмитро Литвин повідомив, що зараз українська делегація звітує президенту Зеленському про перебіг перемовин з росіянами.

Журналіст Axios Барак Равід охарактеризував атмосферу переговорів як "позитивну" та "конструктивну".За його словами, ще один раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Українську делегацію очолив Секретар РНБО Рустем Умєров. До нього долучилися голова Офісу президента Кирило Буданов та його заступник, ексдипломат Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та начальник ГУР МОУ Олег Іващенко.

Що кажуть в РФ

Тим часом джерело в делегації РФ підтвердило росЗМІ, що переговори в Абу-Дабі продовжаться найближчими днями. Водночас представник РФ стверджує, що зустріч не пройшла безрезультатно.

"Не можна сказати, що зустріч щодо України в Абу-Дабі пройшла без результатів, вони є", - сказав представник російської делегації.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

До чого можуть привести переговори в Абу-Дабі - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що , що ключові рішення залежать від позиції Кремля. За його словами, динаміка переговорів свідчить про поступовий рух війни до сценарію заморожування бойових дій, а роль Європи в процесі стає другорядною.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - сказав Клочок.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі обговорюють параметри завершення війни та чекають відповіді від РФ. За його словами, позиція Уркаїни чітка, а ключовим є готовність Росії завершити війну, яку вона сама й розпочала.

Згодом секретар РНБО Рустем Умеров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі за участю України, США та Росії продовжиться в 24 січня. З боку США присутні Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, Ден Дрісколл та Алексус Грінкевич, з РФ - військова розвідка та армія.

Як повідомляв Главред, на зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі 23 січня компромісу не досягнуто. Обговорювалися території, але результату немає, що підтверджує масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія вимагає поступок і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

