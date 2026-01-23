"Українські позиції чіткі": Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

Завтра до переговорів приєднаються начальник Генштабу Гнатов і представник ГУР Скибицький.

Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представники української, американської та російської делегацій на переговорах в Абу-Дабі обговорюють параметри закінчення війни і чекають відповіді від РФ.

Під час вечірнього звернення президент заявив, що сьогодні зарано робити висновки.

"За змістом переговорів сьогодні ще зарано робити висновки – ми подивимося, як розмова піде завтра і якими будуть результати", – заявив Зеленський.

Він також уточнив, що завтра до переговорів приєднаються начальник Генштабу Гнатов і представник ГУР Скибицький.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути хоча б частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі", - додав президент.

Переговори в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тристоронні мирні переговори між Україною, Росією і США в Абу-Дабі вже стартували. Ці переговори стануть першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пєсков сказав, що Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу, адже це "важлива умова російської сторони".

Представник Путіна додав, що Росія не хоче публічно вдаватися в деталі переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні, оскільки "вважає це недоцільним".

Напередодні російська сторона заявила, що без вирішення територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання в Україні не варто і що Росія продовжить вирішувати питання на полі бою, поки не буде досягнуто врегулювання.

Що змусить Кремль змінити курс у війні: думка експерта

Політтехнолог Аббас Галлямов каже, що ресурси Росії потроху вичерпуються. За його словами, Кремль почав засекречувати від населення дані, які раніше були відкритими. Це, ймовірно, пов'язано з протестами в Ірані, що спалахнули через погіршення рівня життя громадян.

"У Росії зараз серйозні економічні проблеми, зокрема інфляція і зростання цін. Це дуже турбує Кремль і свідчить про складне становище", – підкреслив Галлямов.

