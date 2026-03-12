Угорщина повернула авто Ощадбанку, але 'забула' про гроші і золото

Влада Угорщини незаконно утримує мільйони Ощадбанку.

Угорщина повернула пошкоджені машини Ощадбанку / Колаж: Главред, фото: Ощадбанк, facebook.com/orbanviktor, facebook уряду Угорщини

Головне:

Угорщина повернула Ощадбанку автомобілі

Повернуто частину особистих речей співробітників банку

Валюта та золото досі незаконно утримуються в Угорщині

Угорщина передала Ощадбанку незаконно затримані інкасаторські автомобілі. Водночас валюту та золото Будапешт не повернув. Про це повідомляє пресслужба фінансової установи у Facebook.

"Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам", - заявили в Ощадбанку.

У банку зазначили, що після повернення автомобілів виявлено пошкодження обладнання. Юридичні представники банку на місці провели фіксацію всіх несправностей, а після доставки автомобілів до України буде оцінено завдані збитки.

Попри повернення машин, питання з викраденими цінностями залишається відкритим. Угорщина продовжує незаконно утримувати гроші та банківське золото.

"Грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині", - наголосили у банку.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - що відомо

Нагадаємо, 5 березня Угорщина затримала сімох інкасаторів Ощадбанку, які перевозили гроші та цінності між Австрією та Україною. В автомобілях перебували $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

6 березня інкасаторів повернули в Україну, однак кошти та золото залишилися в Угорщині. За повідомленням МЗС, угорські спецпідрозділи затримували беззбройних українців із БТР, кулеметами та гранатометами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних. Водночас МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини через ризики безпеки.

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та 147 (захоплення заручників) ККУ.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто безпідставно звинуватив Україну у перевезенні грошей для "військової мафії". Як повідомляв Главред, українське МЗС назвав ці заяви безглуздими.

