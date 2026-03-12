Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Руслана Заклінська
12 березня 2026, 22:39
Через масштабні збої мобільного зв’язку та впровадження так званих "білих списків" інтернету, російська столиця опинилася в цифровій ізоляції.
У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ
У Москві вже тиждень не працює мобільний інтернет / Колаж: Главред, фото: freepik.com, kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

  • В Москві збої мобільного зв’язку та інтернету
  • Щоденні втрати бізнесу - близько $7 млн
  • Москвичі купують карти, рації, пейджери та стаціонарні телефони

З 3 березня мешканці Москви скаржаться на критичні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. Найгірша ситуація спостерігається у центрі російської столиці та в метро, а російський бізнес вже почав підраховувати мільйонні збитки. Про це пишуть російські РБК, The Moscow Times і The Insider.

Збої торкнулися всіх операторів "великої четвірки": МТС, Білайн, МегаФон та T2. При цьому працюють лише окремі сайти з так званого "білого списку".

відео дня

Через обмеження бізнес щодня втрачає близько 7 мільйонів доларів. Найбільше постраждали сервіси каршерінгу, кур'єрські служби та роздрібна торгівля. Частина банкоматів і платіжних терміналів, що працюють через мобільний зв’язок, також припинила роботу.

Серйозні збитки несуть і заклади харчування без провідного інтернету - їхні втрати можуть сягати до 50% доходів. Тим часом сервіс Яндекс Таксі почав пропонувати клієнтам оплачувати поїздки готівкою, якщо застосунок не працює.

Як виправдовуються у Кремлі

У Кремлі пояснюють обмеження міркуваннями безпеки. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зв’язок обмежують для захисту громадян від можливих атак і такі заходи триватимуть "стільки, скільки буде потрібно".

Опозиційні російські медіа припускають, що влада тестує систему "білих списків", коли доступ до інтернету зберігають лише окремі ресурси. За даними проєкту "На связи", обмеження мобільного інтернету вже діють у 62 регіонах Росії, з яких у 58 застосовують "білі списки".

На тлі перебоїв москвичі почали шукати альтернативи зв’язку. Продажі паперових карт і атласів у місті зросли на 48%, а автодорожніх карт - на 170%. Також збільшився попит на рації (+27%), пейджери (+73%) і стаціонарні телефони (+25%).

Через нестабільний інтернет театри закликають глядачів друкувати квитки заздалегідь, а водіїв попереджають про можливі збої під час оплати паркування.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, 10 березня у російському Брянську пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки. Ймовірною ціллю став завод "Кремній Ел", що виробляє мікроелектроніку для ракет та БПЛА.

Також у ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ пролунало понад 15 вибухів у районах Анапи та Вітязево, спрацювали сирени та сигналізації авто. Російська ППО намагалася збити дрони.

Крім цього, у ніч на 8 березня в РФ пролунали вибухи. Дрони вразили ЛВДС "Армавир" - ключовий вузол трубопровідної логістики нафтопродуктів

Читайте також:

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва Володимир Путін новини Москви
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

23:15Війна
У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

22:39Світ
В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:39Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Останні новини

23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

Реклама
21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

Реклама
19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

19:11

Як вибрати справді якісний чай: 2 позначки на упаковці видають дешеву підробку

19:10

Чому інтереси США та Ізраїлю у війні з Іраном можуть розійтися: Невзлін пояснивПогляд

19:09

Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

19:07

"Хотілося б курей вирощувати": В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

19:03

Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучимВідео

18:45

"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

18:36

5 заборон, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 13 березня

18:36

Крокодили захопили вулиці міста: мешканці бояться виходити з будинків

18:30

Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

18:28

"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

18:08

Повернути м'якість рушника можна за допомогою простого трюку: що слід кинути в машинку

18:06

Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

18:04

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлюВідео

Реклама
17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти