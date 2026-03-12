У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

Через масштабні збої мобільного зв’язку та впровадження так званих "білих списків" інтернету, російська столиця опинилася в цифровій ізоляції.

У Москві вже тиждень не працює мобільний інтернет / Колаж: Главред, фото: freepik.com, kremlin.ru, УНІАН

В Москві збої мобільного зв’язку та інтернету

Щоденні втрати бізнесу - близько $7 млн

Москвичі купують карти, рації, пейджери та стаціонарні телефони

З 3 березня мешканці Москви скаржаться на критичні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. Найгірша ситуація спостерігається у центрі російської столиці та в метро, а російський бізнес вже почав підраховувати мільйонні збитки. Про це пишуть російські РБК, The Moscow Times і The Insider.

Збої торкнулися всіх операторів "великої четвірки": МТС, Білайн, МегаФон та T2. При цьому працюють лише окремі сайти з так званого "білого списку".

Через обмеження бізнес щодня втрачає близько 7 мільйонів доларів. Найбільше постраждали сервіси каршерінгу, кур'єрські служби та роздрібна торгівля. Частина банкоматів і платіжних терміналів, що працюють через мобільний зв’язок, також припинила роботу.

Серйозні збитки несуть і заклади харчування без провідного інтернету - їхні втрати можуть сягати до 50% доходів. Тим часом сервіс Яндекс Таксі почав пропонувати клієнтам оплачувати поїздки готівкою, якщо застосунок не працює.

Як виправдовуються у Кремлі

У Кремлі пояснюють обмеження міркуваннями безпеки. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зв’язок обмежують для захисту громадян від можливих атак і такі заходи триватимуть "стільки, скільки буде потрібно".

Опозиційні російські медіа припускають, що влада тестує систему "білих списків", коли доступ до інтернету зберігають лише окремі ресурси. За даними проєкту "На связи", обмеження мобільного інтернету вже діють у 62 регіонах Росії, з яких у 58 застосовують "білі списки".

На тлі перебоїв москвичі почали шукати альтернативи зв’язку. Продажі паперових карт і атласів у місті зросли на 48%, а автодорожніх карт - на 170%. Також збільшився попит на рації (+27%), пейджери (+73%) і стаціонарні телефони (+25%).

Через нестабільний інтернет театри закликають глядачів друкувати квитки заздалегідь, а водіїв попереджають про можливі збої під час оплати паркування.

Як повідомляв Главред, 10 березня у російському Брянську пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки. Ймовірною ціллю став завод "Кремній Ел", що виробляє мікроелектроніку для ракет та БПЛА.

Також у ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ пролунало понад 15 вибухів у районах Анапи та Вітязево, спрацювали сирени та сигналізації авто. Російська ППО намагалася збити дрони.

Крім цього, у ніч на 8 березня в РФ пролунали вибухи. Дрони вразили ЛВДС "Армавир" - ключовий вузол трубопровідної логістики нафтопродуктів

