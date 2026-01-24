Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

Доньку американського політика обурив російський удар по столиці України під час переговорів про мир.

Дочка колишнього спецпредставника США обурена діями Росії

Що заявила Моббс:

Росія ударами по Україні демонструє реальні наміри щодо миру

Невідомо, коли Трамп нарешті посилить допомогу Україні на тлі обстрілів РФ

Донька колишнього спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований обстріл країни-агресорки Росії Києва цієї ночі, 24 січня.

У соцмережі X вона різко прокоментувала рішення окупантів нанести черговий удар по Україні в розпал переговорів щодо мирного врегулювання війни в Абу-Дабі.

"З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це (російський обстріл - Главред) як сигнал про наміри Росії щодо миру", - наголосила Моббс.

Крім цього дочка Келлога нібито приховано дорікнула американському лідеру Дональду Трампу за те, що він не звертає належну увагу на обстріли РФ під час переговорного процесу.

"Я перестала здогадуватися, коли така поведінка настільки розлютить президента США, що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні", - додала вона.

Як зупинити Путіна і війну - думка експерта

Главред писав, що за словами колишнього посла України у США та Франції Олега Шамшура, мирні переговори цьогоріч матимуть сенс лише за однієї умови.

Він вважає, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

Нічний обстріл України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 січня російські окупанти атакували Харків. По місту зафіксовано влучання ворожих безпілотників типу "Шахед", є постраждалі.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Також цієї ночі ворог атакував Київ. Внаслідок ударів по столиці є руйнування, постраждалі, яких госпіталізували медики, а також загиблий. В частині Києва фіксували перебої з тепло- та водопостачанням.

Крім цього внаслідок атаки РФ цієї ночі в Київській області зруйновані будинки у Броварському та Бориспільському районі, пошкоджені автомобілі, відомо про 4 поранених.

Про персону: Меган Моббс Меган Моббс - військовий історик, випускниця елітної американської академії Вест Поінт. Донька спецпредставника США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога. Меган Моббс уже багато років очолює благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Видання The Washington Post називає її "найкращим другом України". "В українців, мабуть, немає кращого друга, ніж Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation працює в Україні з самого початку війни. Його діяльність охоплює створення та управління логістичним центром на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 000 піддонів із ліками, медичним приладдям та іншою гуманітарною допомогою понад 70 гуманітарним організаціям і лікарням в Україні", - пише видання. Також фонд допомагає евакуювати американських добровольців, які воюють в Україні, в регіональний медичний центр Збройних сил США в Ландштулі (Німеччина), де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу. Фонд також займається репатріацією тіл американських добровольців, які загинули в боях.

