У Кремлі послали матом радників Макрона після питання про Україну - що сказали

Юрій Берендій
15 березня 2026, 15:06
Європейські спроби залучити Росію до переговорів у лютому 2026 року завершилися різкою відмовою Кремля, який відкинув пропозиції Франції, вказує FT.
Про що йдеться у матеріалі:

  • У Кремлі грубо відповіли на прохання радників Макрона
  • Заява Ушакова стосувалась можливості участі Франції в переговорному процесі

Помічник російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна прямим текстом грубо послав французьких дипломатів після їх пропозиції долучитись до мирних переговорів щодо війни проти України. Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, передає Медуза.

За інформацією видання, у лютому 2026 року радники президента Франції Еммануеля Макрона, Еммануель Бонн і Бертран Бухвальтер, відвідали Москву для зустрічі з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, намагаючись переконати Кремль погодитися на участь європейців у переговорному процесі.

"Вибачте, але взагалі-то ні, йдіть [до чорта] (неценз.)", — процитував високопоставлений європейський дипломат слова помічника Путіна Юрія Ушакова.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що європейські країни нібито не зацікавлені у сприянні мирному процесу, а представник Франції не привіз жодних позитивних сигналів, тож у відповідь не було чого очікувати.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу демонструє справжнє ставлення Росії до питання миру та завершення війни.

Водночас у Кремлі заявляють, що зберігають надію на проведення нового тристороннього раунду переговорів щодо України. Однак конкретні дата і місце зустрічі поки що не визначені. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Тим часом на окремих ділянках фронту з’явилися ознаки можливого відступу російських військ, проте для підтвердження того, що ініціатива справді переходить до України, потрібен певний час. Про це заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Він також зазначив, що Дональд Трамп неодноразово намагався знайти переговорне вирішення російської агресії, але всі ці спроби зривалися через жорстку позицію Москви.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

