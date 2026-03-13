Рус
Припинення вогню може нашкодити Україні: в США зайняли неочікувану позицію

Марія Николишин
13 березня 2026, 10:00
На думку Болтона, варто оцінити, чи є сенс вести переговори з росіянами на цьому етапі.
Припинення вогню може нашкодити Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, whitehouse.gov

Ключові тези:

  • Потрібно упевнитися, що ініціатива на фронті перейшла до України
  • Припинення вогню не обов’язково принесе користь Україні
  • Трамп хоче укласти угоду, але не бачить можливості її досягнення

На окремих ділянках фронту з’явилися ознаки відступу російських військ, але потрібен час, щоб упевнитися, що ініціатива справді перейшла до України. Про це заявив ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ефірі Еспресо.

За його словами, Трамп бачив численні спроби знайти переговорне врегулювання щодо агресії Росії, але всі вони провалилися через непоступливість Москви.

"Мотивом для Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Він хотів би укласти угоду про припинення вогню або якусь угоду щодо війни в Україні, але не бачить можливості її досягнення. Я не кажу, що Трамп розпочав війну в Ірані саме через це, але, очевидно, що ухваливши таке рішення, він відволік свою увагу та увагу інших радників з національної безпеки на дуже складну кризу на Близькому Сході", - підкреслив він.

Болтон додав, що зараз варто оцінити, чи є сенс вести переговори з росіянами на цьому етапі.

Він також наголосив, що вже давно скептично ставиться до таких ініціатив.

"Я не думаю, що припинення вогню обов’язково принесе користь Україні, бо може і зашкодити, поки російські війська не відступають. Зараз, можливо, на передовій є деякі ознаки, що росіяни відступили на деяких ділянках. Але потрібно почекати, доки не з’явиться більше впевненості, що ініціатива на фронті перейшла до України. Бо я не думаю, що Путін буде серйозно ставитися до переговорів, поки він не почне хвилюватися", - підсумував ексрадник.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив факт глибокої ворожнечі з російським диктатором Володимиром Путіним, але водночас заявив, що мир не залежить від "дружби" лідерів.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

Водночас військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Україні не варто розраховувати на перемир'я і припинення ударів по інфраструктурі в найближчі місяці.

Про персону: Джон Болтон

Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

